Арахамия заявил, что последние громкие дела против "слуг" мог "сфабриковать" Аваков

Давид Арахамия считает, что бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков мог сфабриковать ряд дел против депутатов "Слуги народа". Мол, так он может мстить партии за свою отставку.

Арахамия в эфире одного из телеканалов предположил, что может существовать связь между громкими делами против "слуг народа", начатыми правоохранителями последним временем, и увольнением с должности Арсена Авакова.

Читайте также Какая-то теория заговора, – "слуга" Жмеренецкий о ДТП с участием Трухина

Арахамия высказался о делах против слуг и Авакова

Смотрите, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю аж 4 "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем,

– сказал глава фракции.

Он считает такую ​​ситуацию странным совпадением. Арахамия также добавил, что в течение той недели его 16 раз останавливали полицейские, после этого – ни один.

Скандалы с участием "слуг народа": последние случаи

23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. Его, вероятно, вызвал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. В результате аварии пострадали люди, в том числе руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

В июле патрульные Киева остановили авто, за рулем которого был скандальный "слуга народа" Евгений Брагар. Между ними вспыхнула ссора. Правоохранители заподозрили, что политик под наркотиками. Сам депутат утверждал, что такие обвинения посыпались лишь после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался.