В то же время конкретных фактов якобы нет. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий.

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По его словам, в ситуации с Трухиным происходит детективная история.

Какая-то теория заговора. Очень много разных слухов, но нет фактажа,

– сказал Жмеренецкий.

Он отметил, если видео не выкладывают полицейские, то мог бы опубликовать кто-то другой, например, очевидцы.

Отметим! По информации СМИ, у полиции есть видеозапись, подтверждающая, что за рулем был именно Трухин.

Жмеренецкий: Мы с вами не следователи и не суд

Ведь на предыдущем видео видно, как нардеп стоит возле автомобиля. А в теориях заговора, мол, говорят об алкогольном опьянении.

Как считает "слуга", сначала нужно дождаться вердикта – и уже потом делать выводы. "Мы с вами не следователи и не суд. Можем гипотезировать, но какая-то от этого польза", – сказал он.

Трухин не избежит ответственности

За каждым из депутатов, рассказал нардеп, следят, фальсифицируют факты, подтасовывают записи – иногда даже склеивают фрагменты видео, где якобы кого-то видно. Но, по его мнению, оценивать информацию без исследований экспертов, правоохранительных органов нет смысла.

"Я хочу сказать, что если он совершил ДТП, если на видеозаписях и показаниях свидетелей это установят, то он не избежит ни политической ответственности – то есть его исключат из партии, ни административной", – подчеркнул Жмеренецкий.

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