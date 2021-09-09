На Бориспольской трассе 23 августа, недалеко от столицы, Audi на большой скорости врезалась в Ford, который после удара задел Daewoo. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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Пока полиция публиковала небольшие отчеты, журналисты искали Трухина. Единственный комментарий нардеп предоставил текстом. За камерой коллеги нардепа были откровеннее.

По их словам, за рулем Audi был именно Александр Трухин, в отношении алкогольного опьянения – неизвестно, но от драг-теста тот отказался. Официально во фракции "Слуг народа" жаловались и разводили руками.

Нам так же не понятно, как и вам. Нам известно то, что мы читаем в СМИ. У него (Трухина – 24 канал) семейное что-то, проблема большая с семьей, поэтому он не дает комментариев, даже внутренних – нам,

– подчеркнул председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Впрочем, уже на следующий день после этих комментариев главы фракции Трухин появился наконец перед журналистами. "Мне нечего бояться, я не считаю себя виновным. Пьяным я не был", – сказал "слуга".

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Богатый бэкграунд Трухина

Малоизвестный до ДТП Трухин на самом деле бэкграунд имеет богатый. Баллотировался в парламент в 2014 году, но не удалось. Избрался в Полтавский областной совет от "Блока Петра Порошенко". Славу имел там – не очень.

"Входил в земельную комиссию областного совета, но по итогам года он не посетил земельную комиссию и стал прогульщиком", – рассказал парламентский аналитик движения "Честно" Александр Салиженко.

Также он забывал декларировать имущество и состояние. В 2019 году попал в парламент беспартийным. Там его пригрела фракция "Слуга народа", где он фигурировал в так называемой "группе Коломойского".

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Спор с Зеленским

Он – бывший зять одного из самых богатых и влиятельных людей Днепра, бизнесмена и партнера Коломойского Алексея Мартынова.

Уважение среди своих во фракции снискал после спора с Владимиром Зеленским относительно так называемого соцэконома – как мажоритарщик требовал немалую сумму себе на округ. Он таки ее получил. А вместе с ней – статус "особенного" в глазах коллег.

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Дальше больше – Трухину дали возглавить партийную ячейку "Слуги народа" на Полтавщине. Следующим свидетельством привилегированного положения нардепа во фракции стали посещение им вечеринки не менее скандального нардепа Николая Тищенко во время сурового локдауна в апреле 2021 года.

Трухин заполняет декларации и собирает в Раде голоса

Параллельно Трухин научился заполнять декларации. Уже за 2020 год указал 118 земельных участков. Он место имеет в парламенте – заместитель главы комитета по вопросам бюджета. В Раде даже открыто говорят, что именно он собирает там голоса за сверхважные законы о бюджетных нормах: и в своей фракции, и вне ее.

"Активно участвует в неформальных переговорах. Нереагирование официальных властей на эту позицию в очередной раз подтверждает важность его личности для Офиса президента. Ведь понятно, что бюджетные вопросы решаются совсем не в Верховной Раде", – сказал народный депутат из группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин.

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Тем временем дело Трухина из Нацполиции направили в Государственное бюро расследований – и снова тишина. Уже неделю на информационный запрос 24 канала Госбюро не отвечает. Якобы ищут свидетелей – о чем информируют на сайте.