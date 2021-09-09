На Бориспільській трасі 23 серпня, недалеко від столиці, Audi на великій швидкості врізалася в Ford, який після удару зачепив Daewoo. Унаслідок ДТП постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей.

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Детальніше про ДТП

Поки поліція публікувала невеликі звіти, журналісти шукали Трухіна. Єдиний коментар нардеп надав текстом. Поза камерою колеги нардепа були відвертіші.

За їхніми словами, за кермом Audi був саме Олександр Трухін, щодо алкогольного сп'яніння – невідомо, але від драг-тесту той відмовився. Офіційно у фракції "Слуг народу" бідкались і розводили руками.

Нам так само не зрозуміло як і вам. Нам відомо те, що ми читаємо у ЗМІ. У нього (Трухіна – 24 канал) сімейне щось, проблема велика з родиною, тому він не дає коментарів, навіть внутрішніх – нам,

– наголосив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Утім вже наступного дня після цих коментарів глави фракції Трухін з'явився врешті перед журналістами. "Мені нічого боятись, я не вважаю себе винним. П'яним я не був", – сказав "слуга".

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Багатий бекграунд Трухіна

Маловідомий до ДТП Трухін насправді бекграунд має багатий. Балотувався у парламент у 2014 році, але не вдалось. Обрався до Полтавської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка". Славу мав там – не дуже.

"Входив у земельну комісію обласної ради, але за підсумками року він не відвідав земельної комісії і став прогульником", – розповів парламентський аналітик руху "Чесно" Олександр Саліженко.

Також він забував декларувати майно і статки. У 2019 році вже потрапив у парламент – безпартійним. Там його пригріла фракція "Слуга народу", де він фігурував у так званій "групі Коломойського".

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Суперечка з Зеленським

Він – колишній зять одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, бізнесмена і партнера Коломойського Олексія Мартинова.

Повагу серед своїх у фракції здобув після суперечки з Володимиром Зеленським щодо так званого соцеконому – як мажоритарник вимагав чималу суму собі на округ. Він таки її отримав. А разом з нею – статус "особливого" в очах колег.

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Далі більше – Трухіну дали очолити партійний осередок "Слуги народу" на Полтавщині. Наступним свідченням привілейованого становища нардепа у фракції стали відвідини ним вечірки не менш скандального нардепа Миколи Тищенка під час суворого локдауну у квітні 2021 року.

Трухін заповнює декларації і збирає в Раді голоси

Паралельно Трухін навчився заповнювати декларації. Вже за 2020 рік вказав 118 земельних ділянок. Він місце має у парламенті – заступник глави комітету з питань бюджету. У Раді навіть відкрито кажуть, що саме він збирає там голоси за надважливі закони про бюджетні норми: і у своїй фракції, і поза нею.

"Активно бере участь у неформальних переговорах. Нереагування офіційної влади на цю позицію вкотре підтверджує важливість його особи Офісу Президента. Адже зрозуміло, що бюджетні питання розв'язуються зовсім не у Верховній Раді", – сказав народний депутат із групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин.

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Тим часом справу Трухіна з Нацполіції скерували у Державному бюро розслідувань – і знову тиша. Вже тиждень на інформаційний запит 24 каналу Держбюро не відповідає. Нібито шукають свідків – про що інформують на сайті.