Таку заяву щодо ставлення Зеленського до ДТП за участю Трухіна у коментарі виданню повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.
Дізнайтеся більше Відео поліції свідчить, що за кермом авто під час ДТП був саме Трухін, – ЗМІ
Зеленський не втручається в розслідування справи Трухіна
За словами Никифорова, про позицію Зеленського щодо участі депутата Верховної Ради із фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП доречно буде говорити лише після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування.
Речник президента також прокоментував інформацію, оприлюднену виданням ZN.UA про те, що поліція має у розпорядженні запис поведінки Трухіна після аварії. На цьому відео начебто є свідчення того, що за кермом автівки, яка спричинила ДТП, був Трухін, і поводився він з поліцейськими, які прибули на місце аварії, "доволі агресивно".
Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування,
– додав Никифоров.
Нагадаємо, 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася аварія, учасником якої, ймовірно, був "слуга народу" Олександр Трухін.
ДТП за участю Трухіна: що відомо
- У ДТП постраждали люди, зокрема травми отримав керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Поліція прокоментувала аварію тільки через тиждень після інциденту, зазначивши, що передала матеріали до ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.
- Глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що 28 серпня бачився з Трухіним. Однак про аварію той начебто нічого не казав.
- 1 вересня про ДТП заговорив і сам Трухін – запевнив, що не планує нічого приховувати. А 7 вересня він додав, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.