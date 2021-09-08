Таку заяву щодо ставлення Зеленського до ДТП за участю Трухіна у коментарі виданню повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

Дізнайтеся більше Відео поліції свідчить, що за кермом авто під час ДТП був саме Трухін, – ЗМІ

Зеленський не втручається в розслідування справи Трухіна

За словами Никифорова, про позицію Зеленського щодо участі депутата Верховної Ради із фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП доречно буде говорити лише після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування.

Речник президента також прокоментував інформацію, оприлюднену виданням ZN.UA про те, що поліція має у розпорядженні запис поведінки Трухіна після аварії. На цьому відео начебто є свідчення того, що за кермом автівки, яка спричинила ДТП, був Трухін, і поводився він з поліцейськими, які прибули на місце аварії, "доволі агресивно".

Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування,

– додав Никифоров.

Нагадаємо, 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася аварія, учасником якої, ймовірно, був "слуга народу" Олександр Трухін.

ДТП за участю Трухіна: що відомо