На відповідному відео також помітна агресивна поведінка нардепа. Про це видання повідомило, посилаючись на свідчення джерел в МВС.

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Відео свідчить, що за кермом був Трухін, – ЗМІ

Видання пише, що поліція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна, пов'язаної з ДТП.

За свідченням наших джерел в МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр,

– мовиться у повідомленні.

Видання, посилаючись на джерела, повідомило – поведінка нардепа від "Слуг народу" щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, була доволі агресивною.

"Олександр Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі", – процитувало своє джерело видання.

Коротко про аварію за участі нардепа Трухіна