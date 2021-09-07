На відповідному відео також помітна агресивна поведінка нардепа. Про це видання повідомило, посилаючись на свідчення джерел в МВС.
Зауважте Не може бути індульгенцій, – Разумков у Раді згадав ДТП за участі Трухіна
Відео свідчить, що за кермом був Трухін, – ЗМІ
Видання пише, що поліція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна, пов'язаної з ДТП.
За свідченням наших джерел в МВС, цей запис однозначно свідчить про те, що за кермом машини, яка потрапила в ДТП, був безпосередньо Олександр,
– мовиться у повідомленні.
Видання, посилаючись на джерела, повідомило – поведінка нардепа від "Слуг народу" щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, була доволі агресивною.
"Олександр Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі", – процитувало своє джерело видання.
Коротко про аварію за участі нардепа Трухіна
- 23 серпня на Бориспільській трасі в Києві трапилася ДТП. За даними ЗМІ, її спричинив Трухін. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Поліція прокоментувала ДТП лише через тиждень – заявили, що передали матеріали до Держбюро розслідувань, оскільки фігурантом справи є нардеп.
- Глава партії "Слуг народу" Олександр Корнієнко заявив, що 28 серпня бачився з Трухіним. Однак про аварію той нібито нічого не казав.
- Коментуючи ДТП вперше, Трухін заявив, що він не планує нічого приховувати. Також 7 вересня він заявив, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.