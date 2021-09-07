Разумков наголосив, що тут "не може бути якихось індульгенцій", оскільки повинна бути об'єктивна реальність. Про це політик заявив на погоджувальній раді парламенту.

До теми Відповіді будуть найближчим часом, – Монастирський про ДТП за участі Трухіна

Не треба створювати проблем парламенту, – Разумков

Спікер запевнив, що знає позицію більшості. Переконаний, що думка інших фракцій така ж. Разумков зауважив, що у ДТП можуть потрапити всі. Однак він наголосив, що не треба створювати проблем ні собі, ні парламенту.

Коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх: на всіх депутатах, більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні,

– резюмував чиновник.

Зверніть увагу! Раніше Разумков вже коментував ДТП з Трухіним. Він сподівався, що Трухін таки розповість про свою роль у скандальній ДТП на Київщині. Якщо підтвердяться деякі факти щодо аварії, то, на думку спікера, реакція має бути жорсткою.

Що відомо про ДТП Трухіна