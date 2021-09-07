Разумков наголосив, що тут "не може бути якихось індульгенцій", оскільки повинна бути об'єктивна реальність. Про це політик заявив на погоджувальній раді парламенту.
До теми Відповіді будуть найближчим часом, – Монастирський про ДТП за участі Трухіна
Не треба створювати проблем парламенту, – Разумков
Спікер запевнив, що знає позицію більшості. Переконаний, що думка інших фракцій така ж. Разумков зауважив, що у ДТП можуть потрапити всі. Однак він наголосив, що не треба створювати проблем ні собі, ні парламенту.
Коли ти промовчав хвилину, проблема відображається на всіх: на всіх депутатах, більшості, меншості, від влади. Це той негатив, який точно не потрібен українському парламенту сьогодні,
– резюмував чиновник.
Що відомо про ДТП Трухіна
- ДТП сталося ще 23 серпня. ЗМІ писали, що нардеп від "Слуги народи" Олександр Трухін став винуватцем аварії.
- Учасниками ДТП стали відразу 3 автомобілі.
- Постраждали 6 людей. Наприклад, керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Трухін згодом зізнався, що справді був на місці ДТП. Нардеп прокоментував інцидент та заявив, що максимально сприяє розслідуванню. Також політик зауважив, що постраждав під час аварії та лікується.
- Поліція передала справу до Державного бюро розслідувань.