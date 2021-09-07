Разумков отметил, что здесь "не может быть каких-то индульгенций", поскольку должна быть объективная реальность. Об этом политик заявил на согласительном совете парламента.

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Не надо создавать проблем парламенту, – Разумков

Спикер заверил, что знает позицию большинства. Убежден, что мнение других фракций такое же. Разумков отметил, что в ДТП могут попасть все. Однако он подчеркнул, что не надо создавать проблем ни себе, ни парламенту.

Когда ты промолчал минуту, проблема отражается на всех: на всех депутатах, большинстве, меньшинстве, от власти. Это тот негатив, который точно не нужен украинскому парламенту сегодня,

– резюмировал чиновник.

Обратите внимание! Ранее Разумков уже комментировал ДТП с Трухиным. Он надеялся, что Трухин таки расскажет о своей роли в скандальном ДТП на Киевщине. Если подтвердятся некоторые факты об аварии, то, по мнению спикера, реакция должна быть жесткой.

Что известно о ДТП Трухина