Разумков отметил, что здесь "не может быть каких-то индульгенций", поскольку должна быть объективная реальность. Об этом политик заявил на согласительном совете парламента.
К теме Ответы будут в ближайшее время, – Монастырский о ДТП с участием Трухина
Не надо создавать проблем парламенту, – Разумков
Спикер заверил, что знает позицию большинства. Убежден, что мнение других фракций такое же. Разумков отметил, что в ДТП могут попасть все. Однако он подчеркнул, что не надо создавать проблем ни себе, ни парламенту.
Когда ты промолчал минуту, проблема отражается на всех: на всех депутатах, большинстве, меньшинстве, от власти. Это тот негатив, который точно не нужен украинскому парламенту сегодня,
– резюмировал чиновник.
Что известно о ДТП Трухина
- ДТП произошло еще 23 августа. СМИ писали, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин стал виновником аварии.
- Участниками ДТП стали сразу 3 автомобиля.
- Пострадали 6 человек. Например, руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Трухин впоследствии признался, что был на месте ДТП. Нардеп прокомментировал инцидент, заявив, что максимально способствует расследованию. Также политик отметил, что пострадал во время аварии и лечится.
- Полиция передала дело в Государственное бюро расследований.