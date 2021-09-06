В Государственном бюро расследований уже начали искать возможных свидетелей резонансного ДТП. Очевидцев инцидента просят обратиться в ведомство.
Заметьте Вслед за Кивой: "слуга народа" Трухин написал диссертацию
Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть,
– подчеркнул Монастырский.
ДТП с нардепом Трухиным: главное
- Скандальное ДТП произошло еще 23 августа.
- СМИ сообщили, что именно нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин стал виновником ДТП. Участниками аварии стали сразу 3 автомобиля.
- Пострадали 6 человек. В частности, руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
- Трухин впоследствии признался, что действительно был на месте ДТП. Нардеп подчеркнул: он якобы максимально способствует расследованию инцидента. Также политик отметил, что пострадал во время аварии и лечится.