В Государственном бюро расследований уже начали искать возможных свидетелей резонансного ДТП. Очевидцев инцидента просят обратиться в ведомство.

Заметьте Вслед за Кивой: "слуга народа" Трухин написал диссертацию

Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть,

– подчеркнул Монастырский.

Заметьте! "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что вопрос ДТП, очевидно, рассмотрят во время заседания фракции. Политик отметил: это произойдет, когда будут первые данные. В то же время будут рассматривать только факты, а не информацию из соцсети.

ДТП с нардепом Трухиным: главное