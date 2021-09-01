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Трухин прокомментировал свое ДТП

Источник: Интерфакс-Украина

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин впервые прокомментировал ДТП, участником которого он стал. Политик заверил, что максимально способствует расследованию дела и якобы сразу предоставил правоохранителям всю информацию.

Я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,

– рассказал нардеп.

Чиновник отметил, что об аварии сразу рассказал своим однопартийцам. Хотя руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее говорил, что узнал о ДТП с новостей.

Трухин заявил, что сейчас находится на амбулаторном лечении. С другими пострадавшими он не общается, но готов в случае необходимости оказать свою помощь. Кроме того, политик заявил, что скандал вокруг ДТП "заказали" и он даже знает кто.

Главное о скандальной аварии

ДТП произошло 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве с участием 3 автомобилей. По данным СМИ, ее вызвал Трухин, который якобы был пьян. Официально эту информацию еще не подтвердили, а сам политик говорит, что все водители были трезвы.

В результате инцидента пострадали 6 человек, среди них руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, а также дети.

В полиции прокомментировали ДТП только через неделю. Там сказали, что передали материалы дела в Государственное бюро расследований.

Херсонщина может стать "желтой"

Источник: "Новый день"

Эпидемиологическая ситуация на Херсонщине ухудшается – в последнее время там фиксируют увеличение количества больных коронавирусом. По словам главы регионального Лабораторного центра Юрия Ромаскевича, уже на следующей неделе регион может оказаться в желтой зоне карантина.

Ситуация ухудшилась из-за потока людей из временному оккупированного Крыма.

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Количество заражений увеличилось из-за многочисленных путешественников, пересекающих КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм "Дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам и принесли его именно те, кто возвращался с полуострова,

– считает специалист.

Какие ограничения могут ввести

Если Херсонская область станет "желтой", то учебные заведения, где вакцинированы менее 80% персонала, перейдут в дистанционный формат.

Массовые мероприятия можно будет проводить только при заполненности на половину.

На матчи зрителям позволят приходить только при условии заполненности трибуны не более чем на 50%.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Москаленко установила мировой рекорд в Токио

Источник: 24 канал

21-летняя Анастасия Москаленко получила "золото" в толкании ядра в классе F32. Она толкнула ядро на целых 7 метров и 61 сантиметр, чем установила новый мировой рекорд. В общем спортсменка получила уже вторую медаль на Паралимпиаде – ранее она выиграла "серебро" в метании булавы.

Заметим 1 сентября украинская сборная получила 8 наград:

2 золотых медали;

2 серебряных;

4 бронзовых.



Медальный зачет Украины на Паралимпиаде 1 сентября / Инфографика 24 канала

Ученики и школьники вернулись к учебе: как прошел День знаний в Украине

Источник: 24 канал

В Украине 1 сентября дети наконец пошли в школу после длительного карантина. На праздничной линейке первоклассники традиционно зевали, а родители плакали. Всего впервые в этом году в школу пошли 408 тысяч детей, а в 11 класс – 219 тысяч.

Смотрите забавное видео о 1 сентября:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет посетил специализированную школу № 210 в Киеве. Он поздравил школьников и учителей с началом учебного года.

Кстати, в первый класс своих детей повели и украинские звезды. Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что этот день оказался для нее очень эмоциональным – она не могла сдержать слез. А вот сыновья Монатика пошли в школу в костюмах супергероев.



Маша Евросинина отвела сына в первый класс / Фото из инстаграма телеведущей



Сыновья Монатика пошли в школу в костюмах супергероев / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Не обошлось и без трагических инцидентов. В Винницкой области во время линейки 71-летнему дедушке стало плохо. Известно, что он пришел на праздник к своему внуку-первоклашке. Медики пытались спасти мужчину, однако, к сожалению, им не удалось. По предварительным данным, у пенсионера остановилось сердце.

Для веселого настроения Возвращение в школу или день сдачи детей: самые смешные мемы о 1 сентября