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Трухін прокоментував свою ДТП

Джерело: Інтерфакс-Україна

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін вперше прокоментував ДТП, учасником якої він став. Політик запевнив, що максимально сприяє розслідуванню справи і нібито одразу надав правоохоронцям всю інформацію.

Я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати – ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги діагностували закриту черепно-мозкову травму,

– розповів нардеп.

Чиновник наголосив, що про аварію одразу розповів своїм однопартійця. Хоча керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше казав, що дізнався про ДТП з новин.

Трухін заявив, що наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. З іншими постраждалими він не спілкується, однак готовий у разі необхідності надати свою допомогу. Крім того, політик заявив, що скандал довкола ДТП "замовили" і він навіть знає хто.

Головне про скандальну аварію

ДТП трапилася 23 серпня на Бориспільській трасі в Києві за участі 3 автомобілів. За даними ЗМІ, її спричинив Трухін, який нібито був п'яний. Офіційно цю інформацію ще не підтвердили, а сам політик каже, що всі водії були тверезі.

Внаслідок інциденту постраждали 6 людей, серед них є керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, а також діти.

У поліції прокоментувала ДТП лише через тиждень. Там сказали, що передали матеріали справи до Державного бюро розслідувань.

Херсонщина може стати "жовтою"

Джерело: "Новий день"

Епідеміологічна ситуація на Херсонщині погіршується – останнім часом там фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. За словами очільника регіонального Лабораторного центру Юрія Ромаскевича, вже наступного тижня регіон може опинитися у жовтій зоні карантину.

Ситуація погіршилася через потік людей з тимчасового окупованого Криму.

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Кількість інфікувань збільшилася через численних подорожуючих, котрі перетинають КПВВ з боку окупованого Криму. Там штам "Дельта" почав лютувати задовго до того, як він прийшов до нас, і принесли його саме ті, хто повертався з півострова,

– вважає фахівець.

Які обмеження можуть запровадити

Якщо Хмельниччина стане "жовтою", то навчальні заклади, де вакциновані менше ніж 80% персоналу, перейдуть у дистанційний формат.

Масові заходи можна буде проводити лише при заповненості на половину.

На матчі глядачам дозволять приходити лише за умови заповненості трибуни не більше ніж на 50%.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Москаленко встановила світовий рекорд у Токіо

Джерело: 24 канал

21-річна Анастасія Москаленко здобула "золото" у штовханні ядра у класі F32. Вона штовхнула ядро аж на 7 метрів та 61 сантиметр, чим встановила новий світовий рекорд. Загалом спортсменка здобула вже другу медаль на Паралімпіаді – раніше вона виграла "срібло" у метанні булави.

Зауважимо, 1 вересня українська збірна здобула 8 нагород:

2 золоті медалі;

2 срібні;

4 бронзові.



Медальний залік України на Паралімпіаді 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Учні та школярі повернулися до навчання: як минув День знань в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні 1 вересня діти нарешті пішли до школи після тривалого карантину. На святковій лінійці першокласники традиційно позіхали, а батьки плакали. Загалом вперше цього року до школи пішли 408 тисяч дітей, а в 11 клас – 219 тисяч.

Дивіться кумедне відео про 1 вересня:

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет відвідав спеціалізовану школу №210 у Києві. Він привітав школярів та вчителів з початком навчального року.

До речі, у перший клас своїх дітей повели й українські зірки. Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що цей день виявився для неї дуже емоційним – вона не могла стримати сліз. А от сини Монатіка пішли у школу в костюмах супергероїв.



Маша Євросиніна відвела сина у перший клас / Фото з інстаграму телеведучої



Сини Монатіка пішли в школу в костюмах супергероїв / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Не обійшлося і без трагічних інцидентів. На Вінниччині під час лінійки 71-річному дідусеві стало погано. Відомо, що він прийшов на свято до свого онука-першачка. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак, на жаль, їм не вдалося. За попередніми даними, у пенсіонера зупинилося серце.

Для веселого настрою Повернення до школи або день здачі дітей: найсмішніші меми про 1 вересня