Від негоди потерпають одразу декілька регіонів Іспанії. Потужні зливи вже завдали лиха місцевим жителям.

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Потужна повінь в Іспанії

Повінь накрила місто Таррагона і провінцію Альканар. Буквально за пів години на один квадратний метр вилило приблизно 77 літрів води.

Крім того, постраждав і Мадрид – через сильний дощ там затримують приміські лінії поїздів і ліній метро. Водночас в столичному регіоні зафіксували понад 9 тисяч ударів блискавок.

Рясні опади також пройшли в Кастилії-Ла-Манчі та Наваррі. У результаті там попадали дерева і були пошкоджені будівлі.

У провінції Альканар за 30 хвилин випали дві місячні норми опадів. Потоки води несли в Середземне море автівки й меблі, які перебували відкритих ділянках. За інформацією метеорологічної служби Каталонії, в цей період на квадратний метр випало понад 215 літрів води.

Тисячі людей по всій Іспанії залишаються без електроенергії у будинках.

Попередження про небезпеку

Через ураган жовтий рівень небезпеки оголосили для Андалусії, Арагона, Астурії, Кантабрії, Кастилії та Леона, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварра, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.

Місцева влада закликала людей залишатися вдома, бо погодні умови можуть привести до нових повеней.

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