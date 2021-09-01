Співробітник Головного управління розвідки Міноборони розповів виданню про свої завдання в Афганістані під час вивезення людей звідти.
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Як українці евакуйовували людей з Кабула
За словами спецпризначенця Олега, за півтори години до теракту, який забрав життя 170 людей, українська група перебувала саме в тому місці, де стався вибух.
Ми виходили туди, куди американські військові не виходили, канадські військові не виходили. Коли бачиш, як в аеропорту об'єднується сім’я, яка не бачила одне одного – воно того вартує,
– зазначив спецпризначенець.
До слова, українські розвідники, які з 16 серпня рятували з Афганістану людей, вже повернулися додому. Вони щодня здійснювали 3 – 4 виходи з міжнародного аеропорту Кабула на пошуки людей, яких треба забрати.
Евакуація Україною людей з Кабула: що відомо
- Україна перебуває серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей з Афганістану. Загалом українськими літаками з Кабула вивезли 700 охочих, серед яких – українці та іноземці.
- З 31 серпня евакуйовувати людей звідти стало важче, адже Афганістан залишили всі американські військові, а владу в аеропорту захопили таліби.
- Однак Україна не зупинятиметься, адже не всіх українців встигли вивезти з окупованої країни. За словами Дмитра Кулеби, ще приблизно 200 громадян попросили забрати їх з Афганістану.