Сотрудник Главного управления разведки Минобороны рассказал о своих задачах в Афганистане во время вывоза людей оттуда.

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Как украинцы эвакуировали людей из Кабула

По словам спецназовца Олега, за полтора часа до теракта, который унес жизни 170 человек, украинская группа находилась именно в том месте, где произошел взрыв.

Мы выходили туда, куда американские военные не выходили, канадские военные не выходили. Когда видишь, как в аэропорту объединяется семья, которая не видела друг друга – оно того стоит,

– отметил спецназовец.

К слову, украинские разведчики, которые с 16 августа спасали из Афганистана людей, уже вернулись домой. Они ежедневно совершали 3 – 4 выхода из международного аэропорта Кабула на поиски людей, которых надо забрать.

Важно! После взрывов в Кабуле 19 граждан Афганистана пытались эвакуироваться. Правительство Канады предложило их принять и разместить, но только если они смогут добраться до аэропорта. Все отказали афганцам в трансфере, кроме спецназа ГУР Минобороны.

Эвакуация Украиной людей из Кабула: что известно