Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Уолтер Браунолер. Он отметил, что Украина показала положительный пример сотрудничества с союзниками для достижения общих целей.
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"За последние несколько недель мы видели много героев, которые эвакуировали не только украинцев, но и афганцев, других партнеров из Кабула и других городов", – подчеркнул Браунолер.
Представитель США поблагодарил украинцев
Американский дипломат публично поблагодарил граждан Украины за эвакуацию из "горячей точки". Он подчеркнул, что смелые украинцы прибыли в экстремальные условия и спасли людей, и государство должно ими гордиться.
"Я хотел бы поблагодарить украинских военных, народ, Офис Президента за помощь в Афганистане", – сказал Браунолер.
Дипломат США поблагодарил Украину за эвакуацию людей из Афганистана: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Боевики движения "Талибан" захватили Кабул еще 15 августа и получили контроль почти над всей территорией Афганистана. Россия, США, Китай и Пакистан планируют встречу в афганской столице.
- Британская разведка на протяжении 2 последних недель августа общалась с талибами. От представителей движения требовали гарантировать, что Афганистан не станет площадкой для террористов, которые будут осуществлять атаки на западные страны.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не всех украинцев успели вывезти из оккупированной страны. По состоянию на 31 августа около 200 граждан попросили об эвакуации из Афганистана.