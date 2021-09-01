Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Уолтер Браунолер. Он отметил, что Украина показала положительный пример сотрудничества с союзниками для достижения общих целей.

К теме США, Франция, Германия и Великобритания не эвакуировали всех своих граждан из Афганистана

"За последние несколько недель мы видели много героев, которые эвакуировали не только украинцев, но и афганцев, других партнеров из Кабула и других городов", – подчеркнул Браунолер.

Представитель США поблагодарил украинцев

Американский дипломат публично поблагодарил граждан Украины за эвакуацию из "горячей точки". Он подчеркнул, что смелые украинцы прибыли в экстремальные условия и спасли людей, и государство должно ими гордиться.

"Я хотел бы поблагодарить украинских военных, народ, Офис Президента за помощь в Афганистане", – сказал Браунолер.

Обратите внимание! 31 августа 2021 года был последний день американской военной операции в Афганистане. Вооруженный конфликт США против "Талибана" длился 20 лет и был ответом на террористические акты 11 сентября 2001 года.

Дипломат США поблагодарил Украину за эвакуацию людей из Афганистана: смотрите видео

Ситуация в Афганистане: последние новости