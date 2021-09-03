Гетманцев подчеркнул: он согласен с тем, что Трухин "приобщен к ДТП". В то же время сейчас нужно получить доказательства, кто находился за рулем в момент аварии.
Заметьте Скандальное ДТП с Трухиным: ГБР ищет свидетелей
По словам Гетманцева, если Трухин все-таки был водителем, необходимо выяснить детали о его состоянии. Это – принципиальные вопросы, на которые необходимо получить ответ.
Гетманцев пообещал: как только будут первые сведения, инцидент рассмотрят во время заседания фракции "Слуги народа".
Мы не будем замалчивать. У нас нулевая толерантность к таким нарушениям,
– подчеркнул Гетманцев.
ДТП с Трухиным: главное
- ДТП с участием Александра Трухина произошло еще 23 августа. Участниками инцидента стали сразу 3 автомобиля.
- По данным СМИ, именно Трухин якобы был виновником ДТП.
- В результате ДТП пострадали 6 человек. Среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
- Сам Трухин заявил, что действительно был на месте ДТП. Политик отметил, что не собирался скрывать этого и вроде бы максимально способствует расследованию дела. По словам Трухина, во время аварии сильно ударился головой и находится на лечении.