Гетманцев наголосив: він згодний з тим, що Трухін "долучений до ДТП". Водночас наразі потрібно отримати докази, хто перебував за кермом у мить аварії.
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За словами Гетманцева, якщо Трухін все-таки був водієм, необхідно з'ясувати деталі про його стан. Це – принципові питання, на які необхідно отримати відповідь.
Гетманцев пообіцяв: як тільки будуть перші відомості, інцидент розглянуть під час засідання фракції "Слуги народу".
Ми не будемо замовчувати. У нас нульова толерантність до таких порушень,
– наголосив Гетманцев.
ДТП з Трухіним: головне
- ДТП за участі Олександра Трухіна сталося ще 23 серпня. Учасниками інциденту стали відразу 3 автомобілі.
- За даними ЗМІ, саме Трухін начебто був винуватцем ДТП.
- Внаслідок ДТП постраждали 6 людей. Серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Сам Трухін заявив, що справді був на місці ДТП. Політик зауважив, що не збирався приховувати цього і начебто максимально сприяє розслідуванню справи. За словами Трухіна, під час аварії сильно вдарився головою і перебуває на лікуванні.