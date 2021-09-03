Матеріали кримінального провадження надійшли від Нацполіції до ДБР 2 вересня. Аварія сталась 23 серпня.

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Автомобіль, в якому, ймовірно, їхав нардеп, не дотримався безпечної відстані

У ДБР розповіли, за попередньою інформацією, автомобіль, у якому, ймовірно, їхав парламентар від "Слуги народу", не дотримався безпечної дистанції і в'їхав в машину, що була попереду.

Зачепило ще і третю автівку. Травмувались в аварії шестеро осіб. У цей самий день поліцейські розпочали кримінальне провадження – за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Зверніть увагу! У ДБР кажуть, що вже почали розслідування. Наразі слідчі вивчають докази та матеріали, які передала поліція.

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