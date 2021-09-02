Журналісти з'ясували, що Трухін, який був учасником скандальної ДТП, написав наукову дисертацію.

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Дисертація Трухіна

Комусь лаври Киви не дають спокою. Депутат зі "слуг" Трухін теж написав дисертацію,

– йдеться у повідомленні.

Тема роботи – "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії". Дата захисту наразі невідома. Дисертацію на сайті вищого навчального закладу також ще не опублікували.

Зверніть увагу! Раніше проросійський нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому невідомі не пускали на захід журналістів.

ДТП за участю нардепа: що відомо

На Бориспільській трасі в Києві 23 серпня трапилася ДТП. За інформацією ЗМІ, її спричинив Трухін.

В аварії постраждали 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Поліція прокоментувала ДТП тільки через тиждень. Правоохоронці заявили, що передали матеріали до Державного бюро розслідувань, адже фігурантом справи є нардеп.

Згодом заговорив і сам Трухін – він запевнив, що не планує нічого приховувати та максимально сприяє поліції у розслідуванні.​

Текст повідомлення Bihus.Info:

Комусь лаври Киви не дають спокою. Депутат зі "слуг" Трухін теж написав дисертацію. Тема кандидатської: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії". Дата захисту – ще невідома. Дисертацію на сайті ВНЗ ще не опублікували.