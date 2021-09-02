Журналисты выяснили, что Трухин, который был участником скандального ДТП, написал научную диссертацию.
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Диссертация Трухина
Кому-то лавры Кивы не дают покоя. Депутат из "слуг" Трухин тоже написал диссертацию,
– говорится в сообщении.
Тема работы – "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи". Дата защиты пока неизвестна. Диссертацию на сайте высшего учебного заведения также еще не опубликовали.
ДТП с участием нардепа: что известно
- На Бориспольской трассе в Киеве 23 августа произошло ДТП. По информации СМИ, ее вызвал Трухин.
- В аварии пострадали 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала ДТП только через неделю. Правоохранители заявили, что передали материалы в Государственное бюро расследований, ведь фигурантом дела является нардеп.
- Потом заговорил и сам Трухин – он заверил, что не планирует ничего скрывать и максимально способствует полиции в расследовании.
Текст сообщения Bihus.Info:
Кому-то лавры Кивы не дают покоя. Депутат из "слуг" Трухин тоже написал диссертацию. Тема кандидатской: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи". Дата защиты – еще неизвестна. Диссертацию на сайте вуза еще не опубликовали.