Материалы уголовного производства поступили от Нацполиции в ГБР 2 сентября. Авария произошла 23 августа.
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Автомобиль, в котором, вероятно, ехал нардеп, не придерживался безопасного расстояния
В ГБР рассказали, по предварительной информации, автомобиль, в котором, вероятно, ехал парламентарий от "Слуги народа", не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в машину, что была впереди.
Зацепило еще и третью машину. Травмировались в аварии шесть человек. В этот же день полицейские начали уголовное производство – по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Ранее Полиция впервые прокомментировала ДТП Трухина и сразу передала дело в ГБР
Главное о ДТП с нардепом Трухиным
- Авария произошла 23 августа на Бориспольской трассе. По информации СМИ, за рулем автомобиля, повлекшего ДТП, был нардеп Александр Трухин.
- Политик возвращался из Полтавы в Киев.
- В аварии пострадали 6 человек, среди них – дети. Среди пострадавших и руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- В медиа появилась информация, что якобы водителем автомобиля-виновника указали другого человека.
- Сам Трухин говорит, что ничего не собирается скрывать и сейчас находится на амбулаторном лечении.