У Державному бюро розслідувань вже почали шукати можливих свідків резонансної ДТП. Очевидців інциденту просять звернутися до відомства.

Зауважте Вслід за Кивою: "слуга народу" Трухін написав дисертацію

Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є,

– наголосив Монастирський.

Зауважте! "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що питання ДТП, вочевидь, розглянуть під час засідання фракції. Політик зауважив: це станеться, коли будуть перші відомості. Водночас розглядатимуть лише факти, а не інформацію з соцмережі.

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