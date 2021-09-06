У Державному бюро розслідувань вже почали шукати можливих свідків резонансної ДТП. Очевидців інциденту просять звернутися до відомства.
Зауважте Вслід за Кивою: "слуга народу" Трухін написав дисертацію
Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є,
– наголосив Монастирський.
ДТП з нардепом Трухіним: головне
- Скандальне ДТП сталося ще 23 серпня.
- ЗМІ повідомили, що саме нардеп від "Слуги народи" Олександр Трухін став винуватцем ДТП. Учасниками аварії стали відразу 3 автомобілі.
- Постраждали 6 людей. Зокрема, керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Трухін згодом зізнався, що справді був на місці ДТП. Нардеп наголосив: він нібито максимально сприяє розслідуванню інциденту. Також політик зауважив, що постраждав під час аварії та лікується.