Такое заявление относительно отношения Зеленского к ДТП с участием Трухина в комментарии изданию сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Зеленский не вмешивается в расследование дела Трухина

По словам Никифорова, о позиции Зеленского относительно участия депутата Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Александра Трухина в ДТП уместно будет говорить только после того, как ГБР обнародует результаты расследования.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал информацию, обнародованную изданием ZN.UA, о том, что полиция располагает записью поведения Трухина после аварии. На этом видео якобы есть свидетельства того, что за рулем машины, которая спровоцировала ДТП, был Трухин, и вел себя он с полицейскими, которые прибыли на место аварии, "довольно агрессивно".

Президент, конечно, имеет больше информации, чем мы с вами, но это не значит, что он вмешивается в ход расследования,

– добавил Никифоров.

Напомним, 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошла авария, участником которой, вероятно, был "слуга народа" Александр Трухин.

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