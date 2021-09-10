Арахамія заявив, що останні гучні справи проти "слуг" міг "сфабрикувати" Аваков

Давид Арахамія вважає, що колишній очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков міг сфабрикувати низку справ проти депутатів "Слуги народу". Мовляв, так він може мститися партії за свою відставку.

Арахамія в ефірі одного із телеканалів припустив, що може існувати зв'язок між гучними справами проти "слуг народу", розпочатими правоохоронцями останнім часом, та звільненням з посади Арсена Авакова.

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Арахамія висловився про справи проти слуг та Авакова

Дивіться, коли є депутат від влади та є колишній міністр МВС, який хотів, щоб не голосували за його зняття, то за один тиждень аж 4 "слуги народу" "чомусь наркоманами стали за кермом,

– сказав глава фракції.

Він вважає таку ситуацію дивним збігом. Арахамія також додав, що протягом того тижня його 16 разів зупиняли поліцейські, після цього – жодного.

Скандали за участю "слуг народу": останні випадки

23 серпня на Бориспільській трасі в Києві трапилася ДТП. Її, ймовірно, спричинив нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін. Внаслідок аварії постраждали люди, зокрема керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

У липні патрульні Києва зупинили авто, за кермом якого був скандальний "слуга народу" Євгеній Брагар. Між ними спалахнула суперечка. Правоохоронці запідозрили, що політик під наркотиками. Сам депутат стверджував, що такі звинувачення посипалися лише після того, як йому нібито натякали на хабар, а він відмовився.