"Сильно настораживает": как арест Павла Дурова повлияет на криптовалюту, созданную на основе Telegram

В субботу, 24 августа, весь мир всколыхнула новость о задержании во Франции основателя социальной сети Telegram Павла Дурова. На этом фоне возникает множество вопросов о будущем проектов, к которым он был привлечен. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о задержании Павла Дурова

24 августа полиция Франции задержала Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Согласно первым сообщениям, основателя и генерального директора Telegram, имеющего гражданства Франции, а также якобы Объединенных Арабских Эмиратов и России, взяли под стражу в связи с многочисленными обвинениями, которые связаны с нарушениями работы его соцсети.

Актуально Основатель Telegram и ВКонтакте: что известно о Павле Дурове и почему его задержали во Франции

Среди них, в частности, такие:

терроризм;

торговля наркотиками;

мошенничество;

отмывание денег;

контент, содержащий насилие над ребенком.

Важно! На данный момент известно, что Павлу Дурову грозит наказание сроком до 20 лет заключения.

В воскресенье, 25 августа, французские судебные органы приняли решение о продлении срока содержания под стражей бизнесмена и миллиардера, еще на 96 часов. После этого суд имеет два варианта: отпустить Дурова или предъявить ему обвинения. Напомним, что на сегодня издание Forbes оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов.

Ситуацию с задержанием Павла Дурова эксклюзивно 24 Каналу прокомментировал народный избранник Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Депутат Меня очень сильно настораживает то, что Дуров знал, что по нему есть производство, но все равно прилетел во Францию. Для меня это немного странно выглядит.







Кроме того, Telegram опубликовал официальное заявление после задержания Дурова. В публикации отметили, что компания придерживается европейского законодательства и стандартов модерации. В соцсети добавили, что Павлу Дурову якобы нечего скрывать, а также назвали абсурдом обвинения против компании и ее основателя из-за насилия на платформе.

Напомним, что в марте издание Financial Times обнародовало первое за 7 лет интервью Павла Дурова. Тогда предприниматель рассказал, что компания Telegram планирует выйти на фондовую биржу, проведя первичное размещение акций. Дуров тогда оценил компанию в 30 миллиардов долларов.

Арест Дурова во Франции прокомментировали ряд известных лиц, которые так или иначе связаны с криптоиндустрией. В частности, известно о таких заявлениях:

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин написал в социальной сети X, что он ранее критиковал Telegram за несерьезное отношение к шифрованию. Однако он добавил, что с учетом имеющейся информации об аресте Павла Дурова, это выглядит очень плохо и вызывает беспокойство относительно будущего программного обеспечения и свободы связи в Европе;

Американский миллиардер Илон Маск встал на защиту Павла Дурова, добавив в другом сообщении фразу "опасные времена" и хэштег "FreePavel", пишет Business Insider.

Как это повлияло на криптовалюту Toncoin и что с ней будет дальше

Сразу после появления новостей о задержании Павла Дурова цифровая монета Toncoin, которая в 2023 году вошла в первую 10 криптовалют по уровню капитализации, начала падать в цене. В частности, утром 25 августа стоимость монеты была почти на 20% меньше по сравнению с предыдущим днем, снизившись до 5,31 доллара за штуку и потеряв примерно 2,7 миллиарда капитализации, согласно данным CoinGreko. Кроме того, цифровая монета даже временно выпала из первой десятки лидеров по рыночной капитализации.

Что известно о Toncoin Это децентрализованный блокчейн 1 уровня, который создали в 2018 году платформой обмена зашифрованными сообщениями в Telegram. С 2020 года технология развивается благодаря некоммерческой группе сторонников и независимому обществу энтузиастов, которые назвали себя TON Foundation. Toncoin, ранее известный как Gram, является собственной криптовалютой сети TON.

Однако позже курс Toncoin снова начал расти. На момент создания этого материала, стоимость Toncoin колеблется на уровне 5,64% с ростом на 0,1%. Рыночная капитализация монеты составляет 14,2 миллиарда долларов США. Несмотря на это цифровая монета остается под давлением, ведь ее цена все еще является предметом беспокойства инвесторов относительно потенциального влияния проблем Павла Дурова с законом на экосистему Telegram и ее интеграцию с Toncoin, сообщает Coinspeaker.

В то же время некоторые аналитики считают, что монета имеет потенциал для восстановления, сравнив ситуацию с Binance Coin и приговором Чанпен Чжао в США. Параллельно отмечают, что будущее Toncoin существенно зависит от того, как будет в дальнейшем разворачиваться ситуация вокруг Павла Дурова.

Стоит добавить, что официальное сообщество TON обнародовало собственное заявление относительно задержания Павла Дурова. Они сообщили, что сообщество преданное свободе слова и децентрализации остается сильным, полноценно функционирует, остается сосредоточенным на своей миссии, а также поддерживает основателя Telegram. В заявлении подметили, что Дуров защищал выше упомянутые принципы и они верят, что "его усилия по продвижению открытого и децентрализованного интернета будут продолжать вдохновлять миллионы". В сообществе TON призвали сохранять спокойствие и единство.

В то же время настроения среди сообщества TON разделились: 47% из группы на почти 600 тысяч участников положительно настроены, а 53% – негативно, информирует CoinMarketCap. Добавим, что в годовом исчислении монета Toncoin подорожала более чем на 296%.

Своим мнением относительно ситуации с монетой Toncoin также поделился народный депутат Украины и преподаватель Киевской школы экономики Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк Депутат Как и с любыми криптовалютами в целом невозможно предсказать хотя бы что-то, что будет происходить на рынке и независимо от того, происходит ли что-то конкретно с Дуровым, или что-то подобное.

Также народный избранник добавил, что за неделю цифровая монета подешевела на 17,8%, что по сути является незначительным падением. Ярослав Железняк отметил, что точно не делал бы никаких прогнозов относительно динамики монеты на рынке.