Громкое дело об убийстве Сары Эверард: експолицейський в Великобритании получил пожизненное

В Великобритании суд назначил высшую меру наказания – пожизненное заключение 48-летнему экс-офицеру полиции Вейну Казинсу. Мужчина похитил 33-летнюю жительницу Лондона Сару Эверард, изнасиловал и убил.

Известно, что женщина возвращалась домой из дома друга на юге Лондона 3 марта 2021 года. К ней подошел полицейский с ордером и обвинил в нарушении карантинных ограничений во время пандемии COVID-19, посадил в арендованный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

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Ужасные подробности убийства

На следующий день после похищения, партнер Сары Эверард сообщил о ее исчезновении. Через неделю тело женщины нашли в лесу недалеко от города Эшфорд. Вскрытие показало, что злоумышленник задушил свою жертву.

Тело коп сжег в пустом холодильнике посреди леса, а то, что осталось, выбросил в пруд неподалеку. Впоследствии обгоревшие человеческие останки нашли полицейские собаки, их идентифицировали по зубам.

Правоохранители проследили действия Казинса за арендованным автомобилем, на котором он похитил Сару Эверард. Злоумышленник признался, что обманом заставил женщину сесть в автомобиль. Он также рассказал, что виновен в другом изнасиловании, которое совершил в промежутке со 2 по 10 марта 2021 года.

Беспрецедентный случай

Во время вынесения судебного приговора родственники погибшей охарактеризовали Казинса как монстра. Британский прокурор Том Литл назвал это убийство беспрецедентным и выдвинул требование – пожизненное заключение без права на освобождение.

Суд поддержал такую меру наказания и вынес приговор. Это значит, что экс-полицейский проведет остаток жизни за решеткой. Ранее он работал в Командовании парламентской и дипломатической охраны, которая в униформе патрулирует посольства и другие дипломатические здания.

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