Обвинение направили в отношении 4 участников преступной группировки. Следствие установило, что именно эти лица причастны к убийству преподавателя.

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Следствие установило, что 45-летний выходец из Туниса создал организованную преступную группу, в состав которой привлек 3 местных жителей.

Цель – нападение на преподавателя, профессора кафедры Запорожского национального университета, который одновременно возглавлял Центр предоставления образовательных услуг иностранным гражданам, и завладение его имуществом.

Участники группы действовали по заранее разработанному плану:

пострадавшему позвонил один из членов группировки, который в то время был сотрудником полиции;

он попросил помочь правоохранителям и выступить в качестве переводчика с арабского языка в процессуальных действиях.

Когда преподаватель покинул свое рабочее место и сел в автомобиль обвиняемых, на него совершили разбойное нападение и убили. Тело погибшего и другие следы уголовного преступления скрыли в лесополосе неподалеку от Запорожья,

– сообщили в прокуратуре.

В полиции рассказали, как действовали преступники

Полиция 29 сентября объявила о подозрении в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы 4 лицам.

После исчезновения преподавателя сотрудники управления уголовного розыска установили, что днем 10 ноября 2020 года (говорится о дне исчезновения – 24 канал) он вышел из здания университета и сел в автомобиль Toyota.

В марте 2021 года работники уголовного розыска получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем Toyota, к похищению потерпевшего. Следствие сообщило, что:

27-летний подозреваемый пользовался рядом транспортных номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности;

он признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его последующему умышленному убийству и указал место, где спрятано тело потерпевшего.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания и пребывания 27-летнего фигуранта. В 2 гаражах, которые ему принадлежат, изъяли большое количество боеприпасов,

– рассказали в полиции.

Правоохранители обнаружили и изъяли:

две реактивные противотанковые гранаты;

ориентировочно 60 боеприпасов для подствольных гранатометов;

металлические разнокалиберные гильзы;

3 гранаты, которые маркируются как учебные;

"набор" номерных знаков к автомобилю;

более 300 разнокалиберных патронов;

6 ружей разного типа и другие вещи, которые относят к оружию и боеприпасам.

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Более того, в уголовном розыске разоблачили еще 3 лиц, причастных к совершению уголовного преступления: 1975, 1991 и 1993 годов рождения.

Один из них – иностранец, второй – работник правоохранительных органов, третий – ранее судимый за корыстные преступления местный житель,

– рассказали в полиции.

Там добавили, что самая строгая санкция предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Двоим из них 29 сентября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, остальным двоим – в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что известно об исчезновении профессора университета в Запорожье