В Великобритании полицейского Уэйна Казенса подозревают в похищении и убийстве 33-летней Сары Эверард. Как оказалось, женой офицера является украинка, родом из Кировоградщины, Елена Казенс.

30-летней гражданке Украины также выдвинули подозрение в соучастии. Однако уже на следующий день Елену, воспитывающую двоих детей, отпустили домой под залог.

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Как и когда убили Сару Эверард

33-летняя британка Сара Эверард пропала 3 марта, когда возвращалась домой. Последний раз ее видели в районе Клэпхэм примерно в 21:30 по местному времени. Впоследствии тело женщины нашли в лесу вблизи Эшфорда в графстве Кент.

Вечером 9 марта по подозрению в похищении и убийстве женщины задержали офицера полиции Уэйна Казенса. На следующий день в парке, недалеко от дома полицейского, обнаружили останки человека.



Сара Еверард / Фото AFP

Что известно о полицейском и его жене Елене

Уэйн Казенс работает в полиции с сентября 2008 года. 1 февраля 2020 года перешел в командование парламентской и дипломатической охраны. Его главной задачей было патрулировать дипломатические объекты, преимущественно посольства.

В 2006 году он женился на украинке Елене на Кировоградщине. Там до сих пор живет мать женщины – 70-летняя Нина Сухоребра. Уэйн познакомился с Леной через интернет. Вместе они воспитывают двоих детей.



Полицейский Уэйн Казенс и его жена Елена / Скриншот программы "Деньги"

По словам близкой приятельницы семьи, это была заботливая чета, которая заботилась и любила своих детей. В то же время их родственница добавила, что Уэйн Казенс очень гордился своей работой. Об этом сообщает BBC со ссылкой на газету The Times.

"Он не мог такого сделать"

Газете Daily Telegraph удалось пообщаться с тещей полицейского Ниной Сухореброй, которая живет в Кропивницком. Она не верит в то, что произошло.

Он не мог ничего такого сделать. Это замечательный человек, семьянин. Такого просто не может быть,

– заметила теща офицера.

Она отметила, что Вейн часто приезжал в Украину и даже хотел выучить украинский язык.

Уэйн Казенс работал в полиции с 2008 года / Фото KentOnline

"Он замечательный отец. Он приезжал сюда с детьми, мы гуляли у реки, он помогал мне по дому и на огороде. В этом году они не приезжали из-за коронавируса. 2 года назад я была у них в Англии. У них все хорошо", – добавила она.

Елена забрала детей и уехала из собственного дома

Журналисты программы "Гроші" узнали, что сейчас украинка очень боится за свою жизнь, поэтому вместе с детьми переехала из собственного дома. После задержания ее мужа в соцсетях женщине начали угрожать и засыпать гневными комментариями. Супругов называли нелюдями, писали, что они недостойны воспитывать собственных детей.

Протесты из-за убийства Сары Эверард

Исчезновение и убийство 33-летней британки вызвало бурную реакцию у жителей страны. По информации Inews, более 200 женщин, в частности члены парламента, местные депутаты и активисты обратились к правительству и полиции с открытым письмом. Они требуют действенных мер в борьбе с насилием против женщин.



Протесты из-за убийства Сары Эверард в Лондоне / Фото AFP

Кроме этого, 13 марта люди вышли на массовые протесты. Самый большой марш устроили в Лондоне, люди зажигали фонарики и свечи в память о погибшей Саре Эварард. Мирная акция впоследствии переросла в столкновения с полицией.