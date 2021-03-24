У Великій Британії поліцейського Вейна Казенса підозрюють у викраденні та вбивстві 33-річної Сари Еверард. Як виявилось, дружиною офіцера є українка, родом з Кіровоградщини, Олена Казенс.

30-річній громадянці України також висунули підозру у співучасті. Однак вже наступного дня Олену, яка виховує двох дітей, відпустили додому під заставу.

До слова У Британії через новий закон про поліцію сталися масові сутички: є постраждалі

Як і коли вбили Сару Еверард

33-річна британка Сара Еверард зникла 3 березня, коли поверталася додому. Востаннє її бачили в районі Клепхем приблизно о 21:30 за місцевим часом. Згодом тіло жінки знайшли у лісі поблизу Ешфорда у графстві Кент.

Увечері 9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві жінки затримали офіцера поліції Вейна Казенса. Наступного дня у парку, недалеко від будинку поліцейського, виявили рештки людини.



Сара Еверард / Фото AFP

Що відомо про поліцейського та його дружину Олену

Вейн Казенс працює у поліції з вересня 2008 року. 1 лютого 2020 року перейшов до Командування парламентської і дипломатичної охорони. Його головним завданням було патрулювати дипломатичні об'єкти, переважно посольства.

У 2006 році він одружився з українкою Оленою на Кіровоградщині. Там досі живе мати жінки – 70-річна Ніна Сухоребра. Вейн познайомився з Оленою через інтернет. Разом вони виховують двох дітей.



Поліцейський Вейн Казенс та його дружина Олена / Скриншот з програми "Гроші"

За словами близької приятельки сім'ї, це була турботливе подружжя, яке піклувалось та любило своїх дітей. Водночас їхня родичка додала, що Вейн Казенс дуже пишався своєю роботою. Про це повідомляє BBC з посиланням на газету The Times.

"Він не міг такого зробити"

Газеті Daily Telegraph вдалось поспілкуватись з тещею поліцейського Ніною Сухореброю, яка живе у Кропивницькому. Вона не вірить в те, що відбулося.

Він не міг нічого такого зробити. Це чудова людина, сім'янин. Такого просто не може бути,

– зауважила теща офіцера.

Вона зазначила, що Вейн часто приїздив в Україну та навіть хотів вивчити українську мову.



Вейн Казенс працював в поліції з 2018 року / Фото KentOnline

"Він чудовий батько. Він приїжджав сюди з дітьми, ми гуляли біля річки, він допомагав мені вдома і на городі. Цього року вони не приїжджали через коронавірус. 2 роки тому я була у них в Англії. У них усе добре", – додала вона.

Олена забрала дітей та поїхала з власного дому

Журналісти програми "Гроші" дізнались, що зараз українка дуже боїться за своє життя, тому разом з дітьми переїхала з власного дому. Після затримання її чоловіка у соцмережах жінці почали погрожувати та засипати гнівними коментарями. Подружжя називали нелюдами, писали, що вони негідні виховувати власних дітей.

Протести через вбивство Сари Еверард

Зникнення та вбивство 33-річної британки викликало бурхливу реакцію у жителів країни. За інформацією Inews, понад 200 жінок, зокрема членкині парламенту, місцеві депутати і активісти, звернулись до уряду і поліції з відкритим листом. Вони вимагають дієвих заходів у боротьбі з насильством проти жінок.



Протести через вбивство Сари Еверард у Лондоні / Фото AFP

Окрім цього, 13 березня люди вийшли на масові протести. Найбільший марш влаштували у Лондоні, люди запалювали ліхтарики і свічки в пам'ять про загиблу Сару Еварард. Мирна акція згодом переросла в сутички з поліцією.