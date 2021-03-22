У Великій Британії спалахнули сутички через новий закон про поліцію. Силовикам нещодавно розширили повноваження і мирні люди вважають це "кроком до авторитаризму".

На заході Англії у портовому місті Бристоль відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією. У центрі міста натовп атакував поліцейський відділок,

До речі Бити вікна і пускати димовухи не планували, – організатор протесту біля ОП

Протести у Бристолі

За даними від поліції Брістоля, протестувальники підпалили два службові автомобілі. Кілька поліцейських були поранені, не менше двох отримали переломи.

Всередину поліцейського відділку потрапити нікому не вдалося, проте його фасад пошкодили. Щоб взяти ситуацію під контроль, поліції довелося викликати підкріплення.

Влада відреагувала на цей протест негативно. Міністрка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател написала, що такого терпіти не будуть.

Вандалізм і безлад, влаштований меншістю, не буде терпітися ніколи,

– написала вона у твітері.

Unacceptable scenes in Bristol tonight.



Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.



Our police officers put themselves in harms way to protect us all.



My thoughts this evening are with those police officers injured. — Priti Patel (@pritipatel) March 21, 2021

Новий закон про поліцію

Підготовлений консервативним урядом законопроект передбачає значне розширення повноважень для поліцейських. Серед іншого поліція отримає більше можливостей для обмеження мирних демонстрацій.

Опозиція називає новий закон "рухом в сторону авторитаризму".

Новий закон включає і посилення відповідальності до 10 років позбавлення волі за пошкодження пам'яток.

Критика поліції