В Великобритании вспыхнули столкновения из-за нового закона о полиции. Силовикам недавно расширили полномочия и мирные люди считают это "шагом к авторитаризму".

На западе Англии в портовом городе Бристоль произошли столкновения между протестующими и полицией. В центре города толпа атаковала полицейский участок.

Кстати Бить окна и пускать дымовухи не планировали, – организатор протеста возле ОП

Протесты в Бристоле

По данным от полиции Бристоля, протестующие подожгли два служебных автомобиля. Несколько полицейских были ранены, не менее двух получили переломы.

Внутрь полицейского участка попасть никому не удалось, однако его фасад повредили. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось вызвать подкрепление.

Власти отреагировали на этот протест негативно. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател написала, что такого терпеть не будут.

Вандализм и беспорядок, устроенный меньшинством, не будем терпеть никогда,

– написала она в твитере.

Unacceptable scenes in Bristol tonight.



Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.



Our police officers put themselves in harms way to protect us all.



My thoughts this evening are with those police officers injured. — Priti Patel (@pritipatel) March 21, 2021

Новый закон о полиции

Подготовленный консервативным правительством законопроект предусматривает значительное расширение полномочий для полицейских. Среди прочего полиция получит больше возможностей для ограничения мирных демонстраций.

Оппозиция называет новый закон "движением в сторону авторитаризма".

Новый закон включает и ужесточение ответственности до 10 лет лишения свободы за повреждение памятников.

Критика полиции