Убивают чаще всего из-за денег, – Арестович о подрыве авто дугиной

дарью дугину, дочь "идеолога" владимира путина – александра дугина, могли убить из-за денег. Вероятно, авто с дугиной взорвали российские спецслужбы.

дугина предупредили, убив его дочь

Соответствующую версию убийства дарьи дугиной рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что версия, мол, хотели убить александра дугина – не соответствует действительности.

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Никакого александра дугина не хотели убить. Убивали именно дарью, убивали российские спецслужбы или около того,

– сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что дугину убили из-за денег. По его словам, в большинстве случаев убивают из-за денег.

Алексей Арестович предположил, что дарья дугина или ее отец александр "влезли в деньги". Вероятно, как сказал Арестович, имели место бюджетные средства.

Также советник главы ОП считает, что, скорее всего, проблемы были у александра дугина, а убийством дочери его пытались предупредить.

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