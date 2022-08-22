Убивают чаще всего из-за денег, – Арестович о подрыве авто дугиной
Источник:ФЕЙГИН LIVE
дарью дугину, дочь "идеолога" владимира путина – александра дугина, могли убить из-за денег. Вероятно, авто с дугиной взорвали российские спецслужбы.
дугина предупредили, убив его дочь
Соответствующую версию убийства дарьи дугиной рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что версия, мол, хотели убить александра дугина – не соответствует действительности.
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Никакого александра дугина не хотели убить. Убивали именно дарью, убивали российские спецслужбы или около того,
– сказал Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что дугину убили из-за денег. По его словам, в большинстве случаев убивают из-за денег.
Алексей Арестович предположил, что дарья дугина или ее отец александр "влезли в деньги". Вероятно, как сказал Арестович, имели место бюджетные средства.
Также советник главы ОП считает, что, скорее всего, проблемы были у александра дугина, а убийством дочери его пытались предупредить.
Убийство дугиной: что известно
- В Подмосковье вечером 20 августа взорвался джип дочери александра дугина. В результате взрыва авто Land Cruiser Prado погибла его дочь дарья дугина и водитель.
- Сообщалось, что дарья возвращалась с фестиваля "Традиция" и александр дугин тоже должен был ехать в том же авто. На следующий день сам дугин попал в больницу.
- Антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с дугиной.
- 22 августа фсб россии якобы нашел "убийцу" дугиной. По данным россии, это украинка Наталья Вовк. Однако в полку защитников Мариуполя заявили, что Вовк не принадлежала к ним.
- Также обвинения россии – бездоказательны и являются частью информационной войны. В частности, благодаря этому кремль пытается увеличить градус ненависти рядовых россиян к украинцам.
- Муж украинки, которую российское фсб обвинило в убийстве дугиной, находится в базе "Миротворца". Предварительно известно, что он причастен к организации так называемого референдума на Донбассе.
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