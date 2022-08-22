Соответствующую информацию сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные телеграмм-каналов. Известно, что так называемый референдум он организовывал в 2014 году.

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Муж обвиняемой украинки организовывал "референдум" на Донбассе

мужчина Натальи Вовк, которую россия обвинила в убийстве дарии дугиной, оказались организатором "референдума ДНР" в 2014 году в Мариуполе. Он фигурирует на сайте "Миротворец",

– написал Казанский.

Журналист звездонизировал: "вот что значит спешно лепить фейки за 2 дня. Могли бы хоть неделю подождать, подготовиться. Только дугину не говорите, потому что он сляжет с инфарктом. Хотя нет, говорите…".



Данные с сайта "Миротворец" / Скриншот 24 канала

На сайте центра , занимающегося исследованием преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка говорится, что Андрей Вовк:

посягал на суверенитет и территориальную целостность Украины;

в частности, потому, что является организатором так называемого "местного референдума в Донецкой области" 11 мая 2014 года;

был так называемым "членом комиссии" на псевдореферендуме.

Обвиняемая ФСБ несколько раз заезжала в оккупированный Мариуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что пропагандисты сняли сюжет с родными обвиняемой ФСБ.

История фальсификация вокруг мариупольчанки Натальи Волковой не была бы полной, если бы не сюжет пропагандистов из Мариуполя,

– рассказал Андрющенко.

Соседка и муж сестры Натали Вовк рассказали, что женщина:

жила в Мариуполе уже во время оккупации, и именно в этот период несколько раз уезжала и возвращалась;

это было в то время, когда из города невозможно было уехать без фильтрации и пропуска даже гражданам России;

однако "секретный агент" полка защитников под командованием Дениса Прокопенко спокойно ходила туда и сюда.

"Хорошая попытка. Но, нет. Как говорил украинский классик сарказма Жванецкий "тщательнее надо, тщательнее", – пошутил советник мэра Мариуполя.

Кратко о гибели дугиной и обвинениях Украины

Автомобиль с дочерью российского пропагандиста дарией дугиной взорвался под Москвой вечером 20 августа. Ее отец Александр Дугин ехал в авто позади.

дугина и водитель погибли. На следующий день сам дугин попал в больницу.

Уже 22 августа августа фсб якобы нашел "убийцу" дугиной. По данным россии, это украинка Наталья Вовк. Однако такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

Однако ответственность за подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия". Там объявили чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. А тех, кто не сдаст свои полномочия, пообещали уничтожать.

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