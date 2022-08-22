Вбивають найчастіше через гроші, – Арестович про підрив авто дугіної

дарью дугіну, доньку "ідеолога" владмірі путіна – алєксандра дугіна, могли вбити через гроші. Ймовірну, авто з дугіною підірвали російські спецслужби.

дугіна попередили, вбивши його доньку

Відповідну версію вбивства дарьї дугіної розповів позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що версія, мовляв, хотіли вбити алєксандра дугіна – не відповідає дійсності.

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Жодного алєксандра дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме дарью, вбивали російські спецслужби чи близько того,

– сказав Арестович.

Радник очільника ОП наголосив, що дугіну вбили через гроші. За його словами, в більшості випадків вбивають через гроші.

Олексій Арестович припустив, що дарья дугіна або її батько алєксандр "влізли в гроші". Ймовірно, як сказав Арестович, мали місце бюджетні кошти.

Також радник глави ОП вважає, що, швидше за все, проблеми були в алєксандра дугіна, а вбивством доньки його намагалаися попередити.

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