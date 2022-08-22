Вбивають найчастіше через гроші, – Арестович про підрив авто дугіної
Джерело:ФЕЙГИН LIVE
дарью дугіну, доньку "ідеолога" владмірі путіна – алєксандра дугіна, могли вбити через гроші. Ймовірну, авто з дугіною підірвали російські спецслужби.
дугіна попередили, вбивши його доньку
Відповідну версію вбивства дарьї дугіної розповів позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що версія, мовляв, хотіли вбити алєксандра дугіна – не відповідає дійсності.
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Жодного алєксандра дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме дарью, вбивали російські спецслужби чи близько того,
– сказав Арестович.
Радник очільника ОП наголосив, що дугіну вбили через гроші. За його словами, в більшості випадків вбивають через гроші.
Олексій Арестович припустив, що дарья дугіна або її батько алєксандр "влізли в гроші". Ймовірно, як сказав Арестович, мали місце бюджетні кошти.
Також радник глави ОП вважає, що, швидше за все, проблеми були в алєксандра дугіна, а вбивством доньки його намагалаися попередити.
Вбивство дугіної: що відомо
- У Підмосков'ї ввечері 20 серпня вибухнув джип доньки алєксандра дугіна. Унаслідок вибуху авто Land Cruiser Prado загинула його донька дарья дугіна та водій.
- Повідомлялося, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція" і алєксандр дугін теж повинен був їхати в тій самій автівці. Наступного дня сам дугін потрапив у лікарню.
- Антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до того, що сталося з дугіною.
- 22 серпня фсб росії нібито знайшло "вбивцю" дугіної. За даними росії, це українка Наталя Вовк. Однак у полку захисників Маріуполя заявили, що Вовк не належала до них.
- Також звинувачення росії – бездоказові та є частиною інформаційної війни. Зокрема завдяки цьому кремль намагається збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців.
- Чоловік українки, яку російське фсб звинуватило у вбивстві дугіної, є у базі "Миротворця". Попередньо відомо, що він причетний до організації так званого референдуму на Донбасі.
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