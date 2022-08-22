Україні від вбивства дар'ї дугіної – ні холодно, ні тепло. Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Україна має інші методи
Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що гучне вбивство влаштувала саме російська фсб, аби потім звинуватити в цьому Україну.
Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вбивства цієї пані ми не маємо жодного відношення – це робота російських спецслужб,
– запевнив Олексій Данілов.
За його словами, фсб вже сьогодні починає прибирати тих людей, які виступають з критикою. Мовляв, дар'я та алєксандр дугіни саме виступали з невдоволенням щодо темпів проведення "спецоперації" – хотіли миттєвого успіху.
"Там є внутрішні процеси в російській федерації – це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися. Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", – резюмував секретар РНБО.
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Вбивство дар'ї дугіної: коротко
- Подія відбулась пізно ввечері 20 серпня. дар'я дугіна поверталась з організованого її батьком форуму ненависті до України. У той момент її авто раптово вибухнуло.
- Разом з нею їхати з вечірки російської нечисті мав і її батько – головний ідеолог владіміра путіна алєксандр дугін. Втім, в останній момент його переконали сісти в інше авто.
- російські пропагандисти одразу ж почали звинувачувати Україну. Мовляв, вбивство дугіної, про яку в нашій країні до вчора ніхто й не знав, організували наші спецслужби.
- Вже через добу після вибуху заявила про успіх у справі й російська фсб. Очікувано у всьому звинуватили українку – невідому Наталію Вовк, яка після цього буцімто разом з 12-річною донькою виїхала в Естонію.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи звинувачення, висловив подив, що на місці вибуху не знайшли візитку Яроша чи естонську візу.