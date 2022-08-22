Мовиться про звинувачення Наталії Вовк та її доньки Софії Шабан, які буцімто прибули до росії 23 липня. На цинічні вигадки фсб відреагував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у твітері.

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росія почала "внутрішньовидову" боротьбу

Близько 22 години вечора 20 серпня на Можайському шосе вибухнув Land Cruiser Prado, що належав дарьї дугіній, – жінка загинула. росіяни традиційно почали шукати причетність до інциденту бодай якихось українців.

Михайло Подоляк вже раніше зазначав, що Україна не має жодного стосунку до підриву авто у підмосков'ї, й кремлю варто шукати винуватців серед своїх. Проте після публічних звинувачень пропагандистів українки та її 12-річної доньки посадовець опублікував ще один допис.

російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці (інциденту – ред. 24 канал) не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу",

– написав Подоляк.

До слова, радник Андрія Єрмака зауважив, що "жаби й гадюки" з російських спецслужб розпочали "внутрішньовидову боротьбу".

Що відомо про підрив авто дугіної: коротко

Ввечері 20 серпня стало відомо про смерть дарьї дугіної – доньки пропагандиста, відомого тезами про "велику російську імперію від Владивостока до Гібралтара".

Авто дугіної, за попередньою інформацією, підірвалось прямо під час руху, водій та жінка загинули на місці. Ділянку шосе неподалік селища Великі Вязьоми одразу ж перекрили.

Наступного дня батько жертви алєксандр начебто потрапив до лікарні – про це писали російські ЗМІ.

російський публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що підрив авто однозначно влаштували російські спецслужби. За його словами, дугін відомий, як "неформальний духовний вождь ультрафашистської партії", яка останнім часом активно критикує путіна щодо його "недостатньо фашистської" політики.

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