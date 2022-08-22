Не важко здогадатись, кого у всьому звинуватили. Адже в росії є один винуватець у всіх можливих і неможливих злочинах і гріхах – це Україна, повідомляє 24 канал.

До теми Дуже професійне, – Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством дугіної

Як росіяни за два дні вигадали алгоритм вбивства

Пропагандисти одразу ж повідомили, що за вбивством дугіної стоять українські спецслужби. Ба більше, навіть назвали ім'я нібито виконавиці й розповіли, як все відбувалось в деталях.

Мовляв, за вбивством стоїть громадянка України так звана Наталія Вовк, 1979 року народження. Та нібито прибула до Росії 23 липня разом із дочкою Софією Шабан.

Ба більше, жінки, за версією окупантів, орендували квартиру в будинку, де жила в москві дугіна. А щоб стежити за нею використовували Mini Cooper. Жінки нібито змогли за цей час аж тричі змінити номерні знаки авто. Використовували при цьому номери бананової республіки на Донбасі, Казахстану та України.

Навіть встановили, що буцімто в день злочину жінки приїхали на фестиваль "Традиція" і скерували підрив авто. Ну і не могла пропаганда забути приплести сюди третю країну. Мовляв, після всього поїхали через Псков до Естонії.

У вбивстві дугіної вже зізнавались

Цей інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії". Принаймні в заяві організації мовилося про те, що її члени беруть відповідальність за підрив авто дугіної, яка саме поверталась із фестивалю "Традиція".

У НРА казали, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

Реагували на цей випадок і в Офісі Президента. Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк казав, що Україна не має жодного стосунку до вибуху автомобіля доньки дугіна. Він підкреслював, що наша держава ані кримінальна, ані злочинна. Тож сліди варто шукати всередині самої росії.

захарова також відзначалась цинічними заявами: дивіться відео