Речь идет об обвинениях Натальи Вовк и ее дочери Софии Шабан, которые якобы прибыли в россию 23 июля. На циничные выдумки фсб отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в твиттере.

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россия начала "внутривидовую" борьбу

Около 22 часов вечера 20 августа на Можайском шоссе взорвался принадлежавший дарье дугиной Land Cruiser Prado – женщина погибла. россияне традиционно начали искать причастность к инциденту хоть каких – то украинцев.

Михаил Подоляк уже ранее отмечал, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву авто в подмосковье и кремлю следует искать виновников среди своих. Однако после публичных обвинений пропагандистов украинки и ее 12-летней дочери чиновник опубликовал еще одно сообщение.

российская пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте (инцидента – ред. 24 канал) не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу",

– написал Подоляк.

К слову, советник Андрея Ермака отметил, что "лягушки и змеи" из российских спецслужб начали "внутривидовую борьбу".

Что известно о подрыве авто дугиной: коротко

Вечером 20 августа стало известно о смерти дарьи дугиной – дочери пропагандиста, известного тезисами о "великой русской империи от Владивостока до Гибралтара".

Автомобиль дугиной, по предварительной информации, взорвался прямо во время движения, водитель и женщина погибли на месте. Участок шоссе недалеко от поселка Большие Вязёмы сразу же перекрыли.

На следующий день отец жертвы александр якобы попал в больницу – об этом писали российские СМИ.

российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что подрыв авто однозначно устроили российские спецслужбы. По его словам, дугин известен как "неформальный духовный вождь ультрафашистской партии", которая в последнее время активно критикует путина относительно его "недостаточно фашистской" политики.

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