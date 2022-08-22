Украине от убийства дарьи дугиной – ни холодно, ни жарко. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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У Украины другие методы

Секретарь Совета нацбезопасности убежден, что громкое убийство устроила именно российская фсб, чтобы обвинить в этом Украину.

Мы так не работаем. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К убийству этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб,

– заверил Алексей Данилов.

По его словам, фсб уже сегодня начинает убирать тех людей, которые выступают с критикой. Мол, дарья и александр дугины выступали с недовольством относительно темпов проведения "спецоперации" – хотели мгновенного успеха.

"Там есть внутренние процессы в российской федерации – это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить. Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", – резюмировал секретарь СНБО.

Алексей Данилов об убийстве дугиной, войне с россией и Крыме – смотрите видео

Убийство дарьи дугиной: коротко