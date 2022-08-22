Украине от убийства дарьи дугиной – ни холодно, ни жарко. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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У Украины другие методы
Секретарь Совета нацбезопасности убежден, что громкое убийство устроила именно российская фсб, чтобы обвинить в этом Украину.
Мы так не работаем. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К убийству этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб,
– заверил Алексей Данилов.
По его словам, фсб уже сегодня начинает убирать тех людей, которые выступают с критикой. Мол, дарья и александр дугины выступали с недовольством относительно темпов проведения "спецоперации" – хотели мгновенного успеха.
"Там есть внутренние процессы в российской федерации – это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить. Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", – резюмировал секретарь СНБО.
Алексей Данилов об убийстве дугиной, войне с россией и Крыме – смотрите видео
Убийство дарьи дугиной: коротко
- Событие произошло поздно вечером 20 августа. Дарья дугина возвращалась из организованного ее отцом форума ненависти к Украине. В тот момент ее авто внезапно взорвалось.
- Вместе с ней ехать с вечеринки русской нечисти должен был и ее отец – главный идеолог владимира путина александр дугин. Впрочем, в последний момент его убедили сесть в другой автомобиль.
- российские пропагандисты сразу начали обвинять Украину. Мол, убийство дугиной, о которой в нашей стране до вчера никто и не знал, организовали наши спецслужбы.
- Уже спустя сутки после взрыва заявила об успехе по делу и российская фсб. Ожидаемо во всем обвинили украинку – неизвестную Наталью Вовк, которая после этого вместе с 12-летней дочерью выехала в Эстонию.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя обвинения, выразил удивление, что на месте взрыва не нашли визитку Яроша или эстонскую визу.