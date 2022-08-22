Відповідну інформацію повідомив журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані телеграм-каналів. Відомо, що так званий "референдум" він організовував у 2014 році.

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Чоловік звинуваченої українки організовував "референдум" на Донбасі

чоловік Наталії Вовк, яку росія звинуватила у вбивстві дарії дугіної, виявились організатором "референдуму ДНР" у 2014 році у Маріуполі. Він фігурує на сайті "Миротворець",

– написав Казанський.

Журналіст зіронізував: "ось що означає спішно ліпити фейки за 2 дні. Чи могли б хоч тиждень почекати, підготуватися. Тільки дугіну не кажіть, бо він зляже з інфарктом. Хоча ні, кажіть…".



Дані з сайту "Миротворець" / Скриншот 24 каналу

На сайті центру, що займається дослідженням злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку мовиться про те, що Андрій Вовк:

зазіхав на суверенітет та територіальну цілісність України;

зокрема тому, що є організатором так званого "місцевого референдуму у Донецькій області" 11 травня 2014 року;

був так званим "членом комісії" на псевдореферендумі.

Обвинувачена фсб декілька разів заїжджала в окупований Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що пропагандисти зняли сюжет з рідними обвинуваченої фсб.

Історія фальсифікація навколо маріупольчанки Наталі Волкової не була б повною, якби не сюжет пропагандистів з Маріуполя,

– розповів Андрющенко.

Сусідка та чоловік сестри Наталі Вовк розповіли, що жінка:

жила в Маріуполі вже під час окупації і саме в цей період декілька разів виїжджала та поверталась;

це було в той час, коли з міста неможливо було виїхати без фільтрації та перепустки навіть громадянам росії;

проте "секретний агент" полку захисників під командуванням Дениса Прокопенка спокійно прогулювалась туди й сюди.

"Гарна спроба. Але, ніт. Як казав український класик сарказму Жванецький "тщательнее надо, тщательнее", – пожартував радник мера Маріуполя.

Коротко про загибель дугіної та звинувачення України

Авто з донькою російського пропагандиста дарією дугіною підірвалось під Москвою ввечері 20 серпня. Її батько алєксандр дугін їхав у авто позаду.

дугіна та водій загинули. Наступного дня сам дугін потрапив у лікарню.

Вже 22 серпня серпня фсб нібито знайшло "вбивцю" дугіної. За даними росії, це українка Наталя Вовк. Проте такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.

Проте відповідальність за підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія". Там оголосили чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. А тих, хто не складе своїх повноважень, пообіцяли знищувати.

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