росіяни заявляють, що вбивцею дугіної нібито виявилась українка. Насправді Україна не має жодного відношення до вбивства доньки ідеолога "русского міра".

До теми Ідеолог "русского міра" і ненависник українців: що відомо про дугіна та підрив авто його доньки

Що не так із версією про українку

фсб звинуватила у підриві автомобіля саме українку Наталю Вовк. Такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.

Зокрема завдяки цьому кремль намагається збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців. Особливо на фоні невдач в окупованому Криму.

Уже не вперше росія намагається переключити увагу від своїх злочинів в Україні гучними інфоприводами.

Втім, варто не забувати, що справжній тероризм – обстріли мирних мешканців, вбивства військовополонених, ядерний шантаж та напад російських агентів на військовий завод в Албанії,

– заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У відомстві додали, що саме тому росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму.

Що відомо про вбивство доньки дугіна

Увечері 20 серпня на Можайському шосе у Підмосков'ї вибухнув Land Cruiser Prado, який належить доньці натхненника путіна дарьї дугіній. Це сталося прямо посеред руху. Водій та дівчина загинули на місці події.

Відомо, що дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці, але в останній момент сів в іншу.

російські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Вони стверджують, що в автомобілі була закладена вибухівка.

росія вже погрожує Естонії через нібито "переховування" українки

У росії заявили, що "виконавиця убивства" вже нібито перебуває в Естонії. Там вимагають в Талліна видати жінку їм, а в разі не виконання прохання погрожують "жорсткими діями".

Підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія"

Наступного дня після підриву авто доньки дугіна у НРА опублікували багатозначну заяву. Там заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

"Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної Республіканської Армії, ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів росії!" – мовиться у зверненні.

Партизани оголосили президента владіміра путіна узурпатором влади та воєнним злочинцем, який знехтував Конституцією, розв'язав війну та відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть.

Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики. Ми вважаємо, що позбавлені права голосу люди мають право повстати проти тиранів. Путін буде нами скинутий і знищений!

– додали в НРА.

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