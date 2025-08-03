Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Якою є дорожня карта посилення українських ВПС?
Міністерство оборони України спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ в межах роботи Коаліції повітряних сил презентували нову стратегічну Дорожню карту Президенту України та Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.
Цей документ базується на натівській Доктрині повітряної могутності – основі для застосування авіаційних сил Альянсу з метою забезпечення безпеки та стримування загроз. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.
Дорожня карта орієнтована на нарощування повітряного потенціалу України та передбачає:
- інтеграцію української авіації в об’єднані операції разом із силами НАТО;
- здатність завдавати дієвих ударів по противнику під час активної фази війни;
- запобігання просуванню противника та стримування його в майбутньому.
Дорожню карту презентувати Зеленському
Структура документа відповідає ключовим функціям, визначеним у натівській доктрині, що дозволить Повітряним силам ЗСУ впровадити стандарти Альянсу та ефективніше стримувати агресію противника.