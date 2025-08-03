Дорожная карта разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Какова дорожная карта усиления украинских ВВС?

Министерство обороны Украины совместно с Командованием Воздушных сил ВСУ в рамках работы Коалиции воздушных сил представили новую стратегическую Дорожную карту Президенту Украины и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Этот документ базируется на натовской Доктрине воздушной мощи – основе для применения авиационных сил Альянса с целью обеспечения безопасности и сдерживания угроз. Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.

Дорожная карта ориентирована на наращивание воздушного потенциала Украины и предусматривает:

интеграцию украинской авиации в объединенные операции вместе с силами НАТО;

способность наносить действенные удары по противнику во время активной фазы войны;

предотвращение продвижения противника и сдерживание его в будущем.

Дорожную карту представить Зеленскому

Структура документа соответствует ключевым функциям, определенным в натовской доктрине, что позволит Воздушным силам ВСУ внедрить стандарты Альянса и эффективнее сдерживать агрессию противника.