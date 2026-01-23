Объединенные силы Европы могут базироваться на украинской армии, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас самая большая армия в Европе с реальным боевым опытом. Поэтому, по убеждению президента, украинское войско могло бы стать основой будущих объединенных сил Европы.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Кто станет основой армии Европы?

Президент Зеленский отметил, что базироваться будущие объединенные силы Европы могут на Силах обороны Украины. Возможно это, ведь украинская армия получила практический боевой опыт в полномасштабной войне.

В то же время, как отметил Зеленский, для создания таких сил в Европе нужны юридические, бюрократические и финансовые решения. Пока же Украина сосредоточена на фронте, поэтому "нет времени на это". Однако, заверил президент, после завершения войны страна безусловно присоединится к структуре.

Без украинской армии, без около миллиона украинцев с опытом войны, эти силы невозможны. Украина фактически стала тем светофором, который остановил российскую военную машину,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что Европа уже сейчас может готовить финансирование для сохранения военного потенциала. Важно это, ведь часть украинских военных, по словам Зеленского, планирует остаться на службе и в дальнейшем.

Для того, чтобы не терять их опыт, надо сильная финансовая поддержка этих людей, поощрять их, чтобы они остались в армии. Для этого нужен источник. Европа точно может это найти,

– добавил лидер Украины.

Создание объединенных сил Европы, по мнению президента, возможно в течение 3 – 5 лет, но зависит от политической воли европейцев. В то же время Россия якобы планирует увеличить свою армию до 2,5 – 3 миллионов человек до 2030 года, добавил Зеленский.

Планируют ли в ЕС создавать армию?