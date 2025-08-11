Европа продолжает укреплять свою систему противовоздушной и противоракетной обороны из-за возможного нападения России. Недавно на французском полигоне DGA Essais de Missiles состоялись успешные боевые испытания новейшей зенитной ракеты ASTER B1 New Technology (ASTER B1NT). Эта модернизированная ракета массой около 450 килограммов разработана консорциумом Eurosam и способна сбивать различные типы целей на больших расстояниях. Ее тестовый запуск прошел в присутствии представителей Франции, Италии и Великобритании – стран, которые совместно развивают систему противовоздушной обороны в рамках программы FSAF-PAAMS под эгидой агентства OCCAR.

ASTER B1NT является обновленной версией европейской ракеты-перехватчика средней дальности, которая существенно расширяет возможности предыдущего варианта. После первого испытательного пуска в октябре 2024 года, второй запуск, осуществленный 30 июля 2025-го, подтвердил заявленную способность этой ракеты поражать цели на большом расстоянии. ASTER B1NT успешно поразила цель на дистанции около 150 километров и на значительной высоте благодаря ряду усовершенствований в конструкции. В конце ракета показала свою эффективность против целей, которые ранее были недостижимыми по дальности или высоте полета.

Что известно о ракете против российских "Кинжалов" и "Цирконов"?

Главная причина модернизации вооружения – адаптация к новым типам угроз. ASTER B1NT проектировалась с прицелом на перехват высокотехнологичных целей, включая малозаметные самолеты (стелс), крылатые ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности, которые маневрируют.



Тестирование ракеты ASTER B1NT / Фото Eurosam

То есть ракета способна сбивать как традиционные аэродинамические цели вроде истребителей или беспилотников, так и самые сложные современные угрозы – например, гиперзвуковые ракеты типа российского "Кинжала" или "Циркона".

Это выводит европейскую систему ПВО на качественно новый уровень и позволяет перехватывать ранее недоступные воздушные цели.

Последние тесты ASTER B1NT прошли на испытательном центре DGA Essais de Missiles вблизи Бискарросса во Франции. Запуск состоялся в боевых условиях, максимально приближенных к реальным, и стал второй демонстрацией возможностей этой ракеты (первая была в 2024 году). Как отмечает Eurosam, целью теста было подтвердить способность перехвата целей на дальности класса 150 км. Ракета успешно справилась с задачей – цель была уничтожена.

Испытания имели международный характер. Проект ASTER B1NT реализуется в тесном сотрудничестве Франции и Италии под эгидой OCCAR – организации совместного вооружения, к которой также привлечена Великобритания. Представители всех трех стран присутствовали на запуске.



К работе были привлечены объединения Eurosam, MBDA, Thales и оборонные ведомства государств. Первые серийные ракеты ASTER B1NT должны поступить на вооружение Воздушно-космических сил Франции, Сухопутных войск Италии и ВВС Италии уже в ближайшее время.

Успешный перехват на максимальном расстоянии подтвердил, что ASTER B1NT соответствует заявленным возможностям. Испытание показало, что расширение зональной обороны ЕС возможно. Теперь один комплекс SAMP/T NG может прикрывать большую площадь и перехватывать более высотные и скоростные цели, чем раньше. Это критически важно на фоне роста ракетных угроз в мире. В случае аналогичных угроз (например, баллистических или гиперзвуковых ракет) в Европе, наличие перехватчика с такой дальностью действия и точностью значительно повышает шансы уничтожить опасные объекты до того, как они достигнут цели.

В чем технологические новации ASTER B1NT?

Кроме того, что ракета ASTER B1NT увеличивает дальность перехвата вражеских целей, она несет в себе целый ряд технологических усовершенствований:

Ее конструкция базируется на проверенной аэродинамической схеме семейства ASTER, но ключевые компоненты подверглись модернизации. В частности, новое активное радарное головное самонаведение Ka-диапазона, разработанное компанией Thales, обеспечивает лучшую точность слежения за целью и устойчивость к радиоэлектронным помехам. Этот высокочастотный Ka-сенсор обеспечивает повышенное разрешение, необходимую для надежного уничтожения гиперзвуковых и баллистических целей.

Другим усовершенствованием стали новые бортовые компьютеры и оптимизированные алгоритмы наведения, благодаря которым ASTER B1NT может обрабатывать более сложные маневры цели на высоких скоростях.

Обновленные двигатели и системы управления полетом на заключительном этапе траектории придают ракете исключительную маневренность, что позволяет перехватывать даже цели, которые резко меняют курс или летят с гиперзвуковой скоростью. За счет этих изменений ракета фактически достигает hit-to-kill способности – то есть настолько точно поражает цель, что для ее уничтожения достаточно кинетической энергии удара.

Все перечисленные технологические решения существенно повысили эффективность перехватчика. В результате ASTER B1NT покрывает весь спектр воздушных угроз: от пилотируемых самолетов и беспилотников до крылатых ракет, а также баллистических ракет малой и средней дальности и даже гиперзвуковых вооружений. По словам разработчиков, это первая европейская ракета, способная перехватывать такие высокотехнологичные цели самостоятельно, без привлечения внеевропейских систем.

Комплекс SAMP/T NG и его возможности

ASTER B1NT является "сердцем" нового комплекса противовоздушной обороны SAMP/T NG (фр. Sol-Air Moyenne Portée Terrestre – Nouvelle Génération, наземная ЗРК средней дальности нового поколения). Этот комплекс разработан для замены предыдущей версии SAMP/T, ныне стоящей на вооружении во Франции и Италии. Новое поколение получило существенные улучшения во всех компонентах:

Больше ракет на огневой позиции . Один комплекс может нести до 48 ракет ASTER на готовности к пуску.

. Один комплекс может нести до 48 ракет ASTER на готовности к пуску. Мощный радар . Многофункциональная РЛС нового поколения обнаруживает и сопровождает цели на расстоянии более 350 км.

. Многофункциональная РЛС нового поколения обнаруживает и сопровождает цели на расстоянии более 350 км. Новейшая система управления . Цифровой командный модуль с улучшенной системой обработки данных обеспечивает быстрое целеуказание и координацию пусков.

. Цифровой командный модуль с улучшенной системой обработки данных обеспечивает быстрое целеуказание и координацию пусков. Маневренные пусковые установки. До 6 мобильных установок (по 8 ракет каждая) могут разворачиваться и сворачиваться менее чем за 30 минут, что повышает живучесть комплекса.

Интеграция этих элементов позволяет SAMP/T NG одновременно отражать массированный налет разнородных воздушных целей, обеспечивая всеугольную защиту радиусом более 150 км. Система полностью интероперабельна с сетями ПВО НАТО, что позволяет включить ее в общую систему противоракетной обороны альянса. При этом SAMP/T NG остается автономным европейским решением: фактически, это ответ Европы на американские комплексы Patriot PAC-3 MSE, которая обеспечивает сравнимые возможности перехвата, но без зависимости от технологий США. Такая независимость особенно важна в контексте стремления ЕС к стратегической автономии от Америки в сфере обороны.

Какое значение ракеты имеют для обороны Европы?

Успешная разработка и испытания ASTER B1NT имеют большое значение для европейской безопасности.

Во-первых, появление собственного перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней дальности, заполняет критическую нишу в системе коллективной обороны НАТО на европейском театре. Ранее подобные возможности предоставляли лишь американские или израильские системы; теперь Европа имеет свой щит от баллистических угроз.

Во-вторых, совместная французско-итальянская программа показала успешность европейского сотрудничества в высокотехнологичных военных проектах, к которым присоединяется и Великобритания. Это способствует унификации подходов, поскольку одна и та же ракета ASTER B1NT будет использоваться и в сухопутных комплексах, и на военных кораблях.

В частности, планируется ее размещение на модернизированных фрегатах типа Horizon ВМС Франции и Италии, а также, предположительно, на британских эсминцах типа 45. Такая универсальность упрощает логистику и обеспечивает согласованные действия сил ПВО на различных носителях – от береговых батарей до флота.



Российский "Кинжал" / Фото Smityuk

На фоне возможной угрозы ракетных ударов (как показала, например, война России против Украины), инвестиции в современные системы противоракетной обороны приобретают особое значение. Особенно, если Россия перебросит войну дальше на Европу. ASTER B1NT и комплекс SAMP/T NG повысят способность ЕС защитить свое небо от опасного оружия, которое имеет Россия: гиперзвуковых вооружений, баллистических ракет с маневрирующими боеголовками, высотных разведывательных БПЛА и других средств нападения, которые трудно перехватить обычными средствами. Недаром MBDA – главный производитель семейства ASTER – наращивает темпы выпуска этих ракет, готовясь удовлетворить растущий спрос в Европе.

В чем важность успешных испытаний ASTER B1NT? Они показали, что Европа получила собственный эффективный инструмент противодействия современным воздушно-ракетным угрозам без привлечения США в сложной геополитической ситуации.

Сочетание усовершенствованной ракеты и нового комплекса SAMP/T NG создает основу для интегрированной системы защиты континента, способной обеспечить надежный воздушный щит над важными объектами и городами. Это воздушное прикрытие не только отдельных стран – Франции или Италии, которые разработали этот комплекс, но и всего европейского сообщества и союзников. В перспективе ASTER B1NT – это ключевой элемент европейской ПВО, что укрепит оборону континента, а также возможность для экспорта высоких технологий.