Європа продовжує зміцнювати свою систему протиповітряної та протиракетної оборони через можливий напада Росії. Нещодавно на французькому полігоні DGA Essais de Missiles відбулися успішні бойові випробування новітньої зенітної ракети ASTER B1 New Technology (ASTER B1NT). Ця модернізована ракета масою близько 450 кілограмів розроблена консорціумом Eurosam і здатна збивати різні типи цілей на великих відстанях. Її тестовий запуск пройшов у присутності представників Франції, Італії та Великої Британії – країн, які спільно розвивають систему протиповітряної оборони в межах програми FSAF-PAAMS під егідою агентства OCCAR.

ASTER B1NT є оновленою версією європейської ракети-перехоплювача середньої дальності, яка суттєво розширює можливості попереднього варіанту. Після першого випробувального пуску в жовтні 2024 року, другий запуск, здійснений 30 липня 2025-го, підтвердив заявлену здатність цієї ракети вражати цілі на великій відстані. ASTER B1NT успішно вразила ціль на дистанції близько 150 кілометрів і на значній висоті завдяки низці вдосконалень у конструкції. Врешті ракета показала свою ефективність проти цілей, які раніше були недосяжними за дальністю або висотою польоту.

24 Канал розповідає у деталях про модернізовану європейську ракету-перехоплювач.

Що відомо про ракету проти російських "Кинджалів" і "Цирконів"?

Головна причина модернізації озброєння – адаптація до нових типів загроз. ASTER B1NT проєктувалася з прицілом на перехоплення високотехнологічних цілей, зокрема малопомітних літаків (стелс), крилатих ракет і балістичних ракет малої та середньої дальності, що маневрують.



Тестування ракети ASTER B1NT / Фото Eurosam

Тобто ракета здатна збивати як традиційні аеродинамічні цілі на кшталт винищувачів або безпілотників, так і найскладніші сучасні загрози – наприклад, гіперзвукові ракети типу російського "Кинджала" чи "Циркона".

Це виводить європейську систему ППО на якісно новий рівень та дозволяє перехоплювати раніше недоступні повітряні цілі.

Останні тести ASTER B1NT пройшли на випробувальному центрі DGA Essais de Missiles поблизу Біскарросса у Франції. Запуск відбувся у бойових умовах, максимально наближених до реальних, і став другою демонстрацією можливостей цієї ракети (перша була у 2024 році). Як зазначає Eurosam, метою тесту було підтвердити здатність перехоплення цілей на дальності класу 150 км. Ракета успішно впоралася із завданням – ціль була знищена.

До теми Реактивні "Шахеди" із жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО

Випробування мало міжнародний характер. Проект ASTER B1NT реалізується у тісній співпраці Франції та Італії під егідою OCCAR – організації спільного озброєння, до якої також залучено Велику Британію. Представники всіх трьох країн були присутні на запуску.



До роботи були залучені обʼєднання Eurosam, MBDA, Thales і оборонні відомства держав. Перші серійні ракети ASTER B1NT мають надійти на озброєння Повітряно-космічних сил Франції, Сухопутних військ Італії та ВПС Італії вже найближчим часом.

Успішне перехоплення на максимальній відстані підтвердило, що ASTER B1NT відповідає заявленим можливостям. Випробування показало, що розширення зональної оборони ЄС можливе. Тепер один комплекс SAMP/T NG може прикривати більшу площу та перехоплювати більш висотні та швидкісні цілі, ніж раніше. Це критично важливо на тлі зростання ракетних загроз у світі. У випадку аналогічних загроз (наприклад, балістичних або гіперзвукових ракет) в Європі, наявність перехоплювача з такою дальністю дії та точністю значно підвищує шанси знищити небезпечні об’єкти до того, як вони досягнуть цілі.

В чому технологічні новації ASTER B1NT?

Окрім того, що ракета ASTER B1NT збільшує дальність перехоплення ворожих цілей, вона несе в собі цілу низку технологічних удосконалень:

Її конструкція базується на перевіреній аеродинамічній схемі сімейства ASTER, але ключові компоненти зазнали модернізації. Зокрема, нове активне радарне головне самонаведення Ka-діапазону, розроблене компанією Thales, забезпечує кращу точність стеження за ціллю та стійкість до радіоелектронних перешкод. Цей високочастотний Ka-сенсор забезпечує підвищену роздільну здатність, необхідну для надійного знищення гіперзвукових та балістичних цілей.

Іншим вдосконаленням стали нові бортові комп’ютери та оптимізовані алгоритми наведення, завдяки яким ASTER B1NT може обробляти складніші маневри цілі на високих швидкостях.

Оновлені двигуни та системи керування польотом на завершальному етапі траєкторії надають ракеті виняткову маневровість, що дозволяє перехоплювати навіть цілі, які різко змінюють курс або летять із гіперзвуковою швидкістю. За рахунок цих змін ракета фактично досягає hit-to-kill спроможності – тобто настільки точно вражає ціль, що для її знищення достатньо кінетичної енергії удару.

Усі перелічені технологічні рішення суттєво підвищили ефективність перехоплювача. У результаті ASTER B1NT покриває весь спектр повітряних загроз: від пілотованих літаків і безпілотників до крилатих ракет, а також балістичних ракет малої та середньої дальності й навіть гіперзвукових озброєнь. За словами розробників, це перша європейська ракета, здатна перехоплювати такі високотехнологічні цілі самостійно, без залучення позаєвропейських систем.

Читайте також Спопелять Москву за лічені хвилини: що за субмарини з ядеркою, якими Трамп погрожує Путіну

Комплекс SAMP/T NG та його можливості

ASTER B1NT є "серцем" нового комплексу протиповітряної оборони SAMP/T NG (фр. Sol-Air Moyenne Portée Terrestre – Nouvelle Génération, наземна ЗРК середньої дальності нового покоління). Цей комплекс розроблено для заміни попередньої версії SAMP/T, що нині стоїть на озброєнні у Франції та Італії. Нове покоління отримало суттєві поліпшення в усіх компонентах:

Більше ракет на вогневій позиції . Один комплекс може нести до 48 ракет ASTER на готовності до пуску.

. Один комплекс може нести до 48 ракет ASTER на готовності до пуску. Потужний радар . Багатофункціональна РЛС нового покоління виявляє та супроводжує цілі на відстані понад 350 км.

. Багатофункціональна РЛС нового покоління виявляє та супроводжує цілі на відстані понад 350 км. Новітня система управління . Цифровий командний модуль з покращеною системою обробки даних забезпечує швидке цілевказання і координацію пусків.

. Цифровий командний модуль з покращеною системою обробки даних забезпечує швидке цілевказання і координацію пусків. Маневрені пускові установки. До 6 мобільних установок (по 8 ракет кожна) можуть розгортатися та згортатися менше ніж за 30 хвилин, що підвищує живучість комплексу.

Інтеграція цих елементів дозволяє SAMP/T NG одночасно відбивати масований наліт різнорідних повітряних цілей, забезпечуючи всекутній захист радіусом понад 150 км. Система повністю інтероперабельна з мережами ППО НАТО, що дає змогу включити її в загальну систему протиракетної оборони альянсу. При цьому SAMP/T NG залишається автономним європейським рішенням: фактично, це відповідь Європи на американські комплекси Patriot PAC-3 MSE, яка забезпечує порівняні можливості перехоплення, але без залежності від технологій США. Така незалежність є особливо важливою в контексті прагнення ЄС до стратегічної автономії від Америки у сфері оборони.

Яке значення ракетам має для оборони Європи?

Успішна розробка та випробування ASTER B1NT мають велике значення для європейської безпеки.

По-перше, поява власного перехоплювача, здатного збивати балістичні ракети середньої дальності, заповнює критичну нішу в системі колективної оборони НАТО на європейському театрі. Раніше подібні можливості надавали лише американські або ізраїльські системи; тепер Європа має свій щит від балістичних загроз.

По-друге, спільна французько-італійська програма показала успішність європейської співпраці у високотехнологічних військових проєктах, до яких долучається і Велика Британія. Це сприяє уніфікації підходів, оскільки одна й та сама ракета ASTER B1NT буде використовуватися і в сухопутних комплексах, і на військових кораблях.

Зокрема, планується її розміщення на модернізованих фрегатах типу Horizon ВМС Франції та Італії, а також, імовірно, на британських есмінцях типу 45. Така універсальність спрощує логістику і забезпечує узгоджені дії сил ППО на різних носіях – від берегових батарей до флоту.



Російський "Кинджал" / Фото Smityuk

На тлі можливої загрози ракетних ударів (як показала, наприклад, війна Росії проти України), інвестиції в сучасні системи протиракетної оборони набувають особливого значення. Особливо, якщо Росія перекине війну далі на Європу. ASTER B1NT і комплекс SAMP/T NG підвищать здатність ЄС захистити своє небо від найнебезпечнішої зброї, яку має Росія: гіперзвукових озброєнь, балістичних ракет із боєголовками, що маневрують, висотних розвідувальних БпЛА та інших засобів нападу, які важко перехопити звичайними засобами. Недарма MBDA – головний виробник сімейства ASTER – нарощує темпи випуску цих ракет, готуючись задовольнити попит в Європі, що зростає.

До теми Росія хоче підірвати ядерний заряд у космосі: як вибух може осліпити та заглушити Захід

Тож в чому важливість успішних випробувань ASTER B1NT? Вони показали, що Європа отримала власний ефективний інструмент протидії сучасним повітряно-ракетним загрозам без залучення США у складній геополітичній ситуації.

Поєднання вдосконаленої ракети та нового комплексу SAMP/T NG створює основу для інтегрованої системи захисту континенту, здатної забезпечити надійний повітряний щит над важливими об’єктами та містами. Це повітряне прикриття не лише окремих країн – Франції чи Італії, які розробили цей комплекс, а й усієї європейської спільноти та союзників. У перспективі ASTER B1NT – це ключовий елемент європейської ППО, що зміцнить оборону континенту, а також можливість для експорту високих технологій.