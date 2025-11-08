Это была типичная атака по энергетике и газовой инфраструктуре, запустили много баллистики, – Игнат
- Россия осуществила комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины, запустив 45 ракет, из которых 32 были баллистическими.
- Направлением удара 8 ноября стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина; Игнат прокомментировал детали.
В ночь на субботу, 8 ноября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Противник запустил ракеты и дроны по критической инфраструктуре.
Детали обстрела прокомментировал в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. Враг начал применять больше баллистики.
Что известно об атаке 8 ноября?
Игнат назвал российскую атаку по энергетике и газовой промышленности "типичной" – с разных направлений, различными средствами воздушного нападения.
Враг хочет достичь своих целей, оставить украинцев без тепла и света именно в такой тяжелый период. Поэтому сегодня он применил большое количество баллистических ракет,
– подчеркнул военный.
В частности, речь идет о 25 "Искандер-М" і 7 "Кинжалах" – то есть 32 ракеты из 45 запущенных в целом. "Это довольно мощная атака именно баллистикой и аэробаллистикой", – отметил Игнат.
Кроме того, противник запустил 10 крылатых ракет "Искандер-К" и 3 крылатых ракеты "Калибр". Основными направлениями вражеского удара стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
Сбивать баллистику не так просто... Именно поэтому президент Украины каждый раз подчеркивает необходимость систем Patriot для защиты наших городов и объектов критической инфраструктуры,
– добавил Игнат.
Он также отметил, что возросло количество баллистических ракет в соотношении к крылатым по сравнению с 2024 годом.
Какие последствия вражеского обстрела?
- В нескольких регионах применены аварийные отключения электроэнергии, а в другой части областей действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.
- Без света остались Кременчуг и Горишние Плавни на Полтавщине.
- Кроме того, в Днепре беспилотник попал в многоэтажку, возник пожар. Известно по меньшей мере о 12 пострадавших и 3 погибших.
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры существенно задерживается ряд поездов.