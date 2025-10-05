Окружили Украину полукольцом, – Воздушные силы об особенностях массированной атаки 5 октября
- В ночь на 5 октября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами с разных направлений, образуя полукольцо.
- Большинство целей летели на Львовщину.
Россия в ночь на 5 октября массированно атаковала Украину с применением ракет и дронов. Цели летели с разных направлений и в конце концов образовали полукольцо.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
Какой была ночная атака 5 октября?
Игнат отметил, что это был "типичный комбинированный удар".
"К сожалению, такие сейчас часто происходят с применением различных типов ракет и дронов. Это были ракеты воздушного, морского и наземного базирования", – добавил он.
По словам представителя Воздушных сил, ночью были зафиксированы крылатые ракеты "Искандер-К", "Калибр" и Х-101, а также аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Фактически все они летели на Львовщину.
"Атака была большой, цифры говорят сами за себя. Враг использует различные тактические приемы, маршруты. Огромное количество пролетает с разных направлений, окружая полукольцом Украину", – заметил Игнат.
Он добавил, что Россия часто осуществляет такие акцентированные масштабные комбинированные удары по одному региону с разных сторон, как, например, это бывает с Киевом.
Как отработала ПВО?
В ночь на 5 октября было обнаружено и осуществлено сопровождение 549 российских средств воздушного нападения, в частности, 496 ударных БпЛА, 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 42 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К", 9 крылатых ракет "Калибр".
Атака осуществлялась с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Липецк, а также с Черного моря и Качу на ВОТ Крыма.
ПВО было сбито/подавлено 478 воздушных целей: 439 БпЛА, 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", 32 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К", 6 крылатых ракет "Калибр"; 6 вражеских ракет не достигли своих целей.
К сожалению, зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.