Росія у ніч проти 5 жовтня масовано атакувала Україну із застосуванням ракет та дронів. Цілі летіли з різних напрямків та зрештою утворили напівкільце.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Якою була нічна атака 5 жовтня?

Ігнат зауважив, що це був "типовий комбінований удар".

"На жаль, такі зараз часто відбуваються із застосування різних типів ракет і дронів. Це були ракети повітряного, морського та наземного базування", – додав він.

За словами представника Повітряних сил, вночі було зафіксовано крилаті ракети "Іскандер-К", "Калібр" та Х-101, а також аеробалістичні ракети "Кинджал".

Фактично всі вони летіли на Львівщину.

"Атака була великою, цифри говорять самі за себе. Ворог використовує різні тактичні прийоми, маршрути. Величезна кількість пролітає з різних напрямків, оточуючи напівкільцем Україну", – зауважив Ігнат.

Він додав, що Росія часто здійснює такі акцентовані масштабні комбіновані удари по одному регіону з різних сторін, як, наприклад, це буває з Києвом.

Як відпрацювала ППО?