Еще один план России сорван: Свитан объяснил, чем ВСУ помог удар по Белгородской дамбе

ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Это сорвало наступление российских оккупантов с этого направления, которое было нужно, чтобы оттянуть часть украинских войск из Покровска.

Это в эфире 24 Канала заметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это было грамотное и своевременное решение.

Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю

Почему важна эта операция?

Роман Свитан предположил, что, вероятнее всего, первый удар был ракетами. Он заклинил систему сброса воды. Потом был повторный удар беспилотниками, которые добили шлюзы.

Из Белгородского водохранилища вода идет в Северский Донец и дальше насыщает это направление в сторону Волчанска. То есть левый берег Северского Донца до Волчанска был затоплен. Даже если вода разлилась на 20 – 30 сантиметров, но затопило почти до пояса любые наземные коммуникации.

Как минимум, это сорвало российское наступление на этом участке, чтобы оттянуть часть резервов из Покровска. Для того, чтобы связать наши резервы, растянуть наши войска по фронту, россияне несколько недель организуют военные операции с попыткой выйти на правый берег в районе Херсона, создать серьезное давление в районе Волчанска,

– пояснил военный эксперт.

Поэтому удар по Белгородской дамбе – это очень грамотное и своевременное решение. Возможно, вода сойдет через полторы – две недели. Все будет зависеть от дождей. Если дожди будут идти постоянно, то она может вообще не сойти. Если вода сойдет, то нужно будет атаковать Белгородское водохранилище полностью, чтобы сбросить его в Северский Донец.

Что известно об атаке на Белгородское водохранилище?