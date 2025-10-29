Еще один план России сорван: Свитан объяснил, чем ВСУ помог удар по Белгородской дамбе
- ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что сорвало наступление российских оккупантов с этого направления.
- В результате атаки затоплен левый берег Северского Донца до Волчанска, что усложнило российские военные операции.
ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Это сорвало наступление российских оккупантов с этого направления, которое было нужно, чтобы оттянуть часть украинских войск из Покровска.
Это в эфире 24 Канала заметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это было грамотное и своевременное решение.
Почему важна эта операция?
Роман Свитан предположил, что, вероятнее всего, первый удар был ракетами. Он заклинил систему сброса воды. Потом был повторный удар беспилотниками, которые добили шлюзы.
Из Белгородского водохранилища вода идет в Северский Донец и дальше насыщает это направление в сторону Волчанска. То есть левый берег Северского Донца до Волчанска был затоплен. Даже если вода разлилась на 20 – 30 сантиметров, но затопило почти до пояса любые наземные коммуникации.
Как минимум, это сорвало российское наступление на этом участке, чтобы оттянуть часть резервов из Покровска. Для того, чтобы связать наши резервы, растянуть наши войска по фронту, россияне несколько недель организуют военные операции с попыткой выйти на правый берег в районе Херсона, создать серьезное давление в районе Волчанска,
– пояснил военный эксперт.
Поэтому удар по Белгородской дамбе – это очень грамотное и своевременное решение. Возможно, вода сойдет через полторы – две недели. Все будет зависеть от дождей. Если дожди будут идти постоянно, то она может вообще не сойти. Если вода сойдет, то нужно будет атаковать Белгородское водохранилище полностью, чтобы сбросить его в Северский Донец.
Что известно об атаке на Белгородское водохранилище?
Днем 25 октября власти Белгородщины сообщили о якобы ударе HIMARS по плотине водохранилища. Россияне очень боялись подтопления.
После атаки на плотину Белгородского водохранилища оккупанты в Волчанске оказались отрезанными. Подрыв сооружения вызвал резкое поднятие уровня воды в реке Северский Донец, что фактически парализовало логистику врага. Часть их подразделений осталась без сообщения с основными силами, а в отдельных районах было подтопление блиндажей.
Командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" объяснил, как это повлияет на Южно-Слобожанское направление. Логистика захватчиков существенно усложняется. Эта атака отрезала российские подразделения, которые переправлялись ею через Северский Донец, от основных сил. Продвижение россиян усложнилось.
После подрыва дамбы водохранилища на Белгородщине вражеская техника тонет в болоте. Это создает проблемы для оккупационного войска на Волчанском направлении.